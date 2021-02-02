過年宅家幸福辦桌！康寧8大提案殺折扣 比周慶還划算
近期台灣防疫上緊發條，過年將至，多數人選擇宅在家中，自己下廚動手煮，要感受幸福氛圍，除了廚藝之外，也要有餐具、鍋具映襯，讓居家時光更顯溫暖。康寧餐具推出8項幸福提案，多款餐具廚具都下殺折扣，比周年慶時的優惠還更強。
康寧餐具即日起至3月3日，推出「除舊迎春、家添幸福」8大幸福提案，各種花色、尺寸的餐碗為主打，經典的透明鍋、康寧鍋與瑞仕鑽石鍋也加入折扣行列，MOOMIN姆明與SNOOPY史努比系列商品，也加入折扣，搶便宜趁一波，且單筆消費滿3,800元，送POLER風格印花旅行收納袋／旅行配件隨身包；滿8,800元送POLER風格印花多功能保冰袋／相機袋；滿11,800元送POLER風格印花雙面斗篷。
康寧的透明鍋，是許多愛煮飯人的最愛，推出晶寶鍋3L原價3,480元、打近3折特價1,099元；適合中小家庭的晶彩透明鍋3L起，原價3,180元起、特價單件1,980元。用餐具也能偽出國，普羅旺斯南法莊園花色的餐盤、康寧鍋買二送二。另外指定經典系列的康寧鍋，單件38折、2件33折。
瑞士鑽石鍋也是愛下廚人的首選，首推XD瑞士鑽石鍋圓深煎鍋28CM、XD瑞士鑽石圓煎盤24cm（無蓋）、鑽石鍋鏟與料理夾，原價31,590元、特價8,800元；其他也有多款組合特價8,800元，購買組合加1,888元，送瑞士鑽石鍋圓形煎鍋20CM。
餐瓷類的也有推多款必買組合，純白甜蜜8件組原價3,640元，特價1,880元；團圓8件組原價4,410元，特價2,180元；明星商品也有特惠價，如經典深盤6件組原價3,690元等，全面3折起促銷。
家中有小朋友的話，MOOMIN姆明與SNOOPY都是主打，指定商品推出2件68折、5件48折，MOOMIN姆明10件組原價6,170元、特價2,680元，加588元送彩色史努比保溫瓶360ml。
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