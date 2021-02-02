快訊

卜蜂董座：萊豬進口是政治問題 民眾吃到機率很低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯WMF換購活動強勢回歸 大容量快力鍋升級版2.4折起

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯福利中心宣布自2月5日起推出全新一檔WMF印花換購活動，單筆消費滿200元即贈印花1枚，春節限定12天再加碼，天天單筆每滿600元共贈6枚。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心宣布自2月5日起推出全新一檔WMF印花換購活動，單筆消費滿200元即贈印花1枚，春節限定12天再加碼，天天單筆每滿600元共贈6枚。圖／全聯福利中心提供

健康飲食、在家料理正夯！搶攻春節與防疫在家自煮商機，並延續經濟健美學的蛋白質料理風潮，全聯福利中心宣布自2月5日起推出全新一檔印花換購活動，攜手每次都掀起搶換風潮的德國餐廚品牌WMF推出全新換購商品，包括不鏽鋼餐具組、不鏽鋼調理碗、不沾平底鍋24cm、電動香料研磨罐、快力鍋6.5L，以及獨家的電動煮蛋器、烤麵包機、舒肥慢燉鍋等，共計有9款，全方位滿足婆婆媽媽、單身或小家庭蛋白質料理需求。活動時間共計17週，單筆消費滿200元即贈印花1枚，春節期間2月5日至2月16日限定12天再加碼，天天單筆每滿600元共贈6枚，最低只要20枚印花或800福利點，就能以市價最低1.5折起換購價把德國頂級百年工藝精品餐廚帶回家。

熱愛料理的消費者肯定對WMF鍋具不陌生，全聯於2016年、2017年推出WMF換購活動都掀起超狂換購熱潮，總兌換量都破百萬件，其中明星商品快易鍋4.5L更換出超過20萬件。搶在過年前推出的全新檔期，特別主打可放下整隻雞、防燙防焰的6.5L快力鍋升級版，用80枚印花加價3,799元即可入手市價16,300元的WMF經典冠軍商品，等於最低只要市價2.4折起，絕對是本檔必搶換目標！

全聯這次也首次推出二合一的Lono舒肥慢燉鍋Pro，使用低溫真空烹調法，可精準低溫舒肥或慢燉烹調，不論是肉類還是蔬菜，都能保留完整營養素與湯汁，一鍵變身健身大廚。使用80枚印花加價4,499元，換算下來只要市價的3.6折起。另外，全聯也特別為單身族、小家庭獨家引進2款KITCHENminis系列迷你家電，其中電動煮蛋器每次可蒸煮1至2顆雞蛋，加水插電後只要一鍵即可搞定，比用電鍋快速又節能，還可煮出溏心蛋，只要使用70枚印花加價899元，換算下來只要市價的2.5折起。而烤麵包機為不鏽鋼美型機身，具加寬單片內槽及內置烘烤架，不論是厚片、薄片、小圓麵包、可頌、冷凍麵包都適用，使用70枚印花加價999元即可兌換，換算下來只要市價的2.4折起。

全聯首次推出二合一的Lono舒肥慢燉鍋Pro，使用低溫真空烹調法，可精準低溫舒肥或慢燉烹調。圖／全聯福利中心提供
全聯首次推出二合一的Lono舒肥慢燉鍋Pro，使用低溫真空烹調法，可精準低溫舒肥或慢燉烹調。圖／全聯福利中心提供
烤麵包機為不鏽鋼美型機身，具加寬單片內槽及內置烘烤架，不論是厚片、薄片、小圓麵包、可頌、冷凍麵包都適用。圖／全聯福利中心提供
烤麵包機為不鏽鋼美型機身，具加寬單片內槽及內置烘烤架，不論是厚片、薄片、小圓麵包、可頌、冷凍麵包都適用。圖／全聯福利中心提供
電動煮蛋器每次可蒸煮1至2顆雞蛋，加水插電後只要一鍵即可搞定，比用電鍋快速又節能，還可煮出溏心蛋。圖／全聯福利中心提供
電動煮蛋器每次可蒸煮1至2顆雞蛋，加水插電後只要一鍵即可搞定，比用電鍋快速又節能，還可煮出溏心蛋。圖／全聯福利中心提供

低溫 單身 春節

延伸閱讀

全聯印花換購德國品牌WMF強勢回歸 最低1.5折換購價

全聯買進口草莓店員吐「1句話」女子羞笑：員工也太可愛

流口水！全聯「邪惡鹹派」口感驚豔 網推爆：不買會後悔

看過嗎？逛全聯見「彩色花椰菜」 買回家被夫誤會有下毒

相關新聞

新和風美學 演繹悠然雅境

本案屋主為一對SOHO 族的年輕夫妻，經常在家擔任日文翻譯的兩人，期望新家能以半渡假、半工作的生活場域，納有寬適安謐的書房，以及能隨意閒坐、自在閱讀的空間，滿足辦公與生活的雙重需求。

10種口味雞翅！頂呱呱「雞翅食研所」一次能爽嗑100支

連鎖炸雞「頂呱呱」將於2月3日起於林森商圈打造全新品牌「Wings Workshop！雞翅食研所」，一次提供地獄水牛城、...

過年宅家幸福辦桌！康寧8大提案殺折扣 比周慶還划算

近期台灣防疫上緊發條，過年將至，多數人選擇宅在家中，自己下廚動手煮，要感受幸福氛圍，除了廚藝之外，也要有餐具、鍋具映襯，...

全聯WMF換購活動強勢回歸 大容量快力鍋升級版2.4折起

健康飲食、在家料理正夯！搶攻春節與防疫在家自煮商機，並延續經濟健美學的蛋白質料理風潮，全聯福利中心宣布自2月5日起推出全...

打造脫單造型！換上Playboy夢幻新色包款玩出新風格

新年和情人節都將近，想脫單或是祈求好運，改變造型穿搭或是使用開運小物都是不錯的選擇。休閒品牌Playboy在這季就用了夢...

沉浸閱讀 到澡堂去泡在書海裡吧！

廣受許多文青和國際人士喜愛的台北松山文創園區，從早年的製菸工廠搖身一變成為全球矚目的文創重鎮，每年每季輪番上陣的設計展演，為台灣的設計領域搭建平台，為台灣的設計軟實力打造國際級的夢幻舞台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。