全聯WMF換購活動強勢回歸 大容量快力鍋升級版2.4折起
健康飲食、在家料理正夯！搶攻春節與防疫在家自煮商機，並延續經濟健美學的蛋白質料理風潮，全聯福利中心宣布自2月5日起推出全新一檔印花換購活動，攜手每次都掀起搶換風潮的德國餐廚品牌WMF推出全新換購商品，包括不鏽鋼餐具組、不鏽鋼調理碗、不沾平底鍋24cm、電動香料研磨罐、快力鍋6.5L，以及獨家的電動煮蛋器、烤麵包機、舒肥慢燉鍋等，共計有9款，全方位滿足婆婆媽媽、單身或小家庭蛋白質料理需求。活動時間共計17週，單筆消費滿200元即贈印花1枚，春節期間2月5日至2月16日限定12天再加碼，天天單筆每滿600元共贈6枚，最低只要20枚印花或800福利點，就能以市價最低1.5折起換購價把德國頂級百年工藝精品餐廚帶回家。
熱愛料理的消費者肯定對WMF鍋具不陌生，全聯於2016年、2017年推出WMF換購活動都掀起超狂換購熱潮，總兌換量都破百萬件，其中明星商品快易鍋4.5L更換出超過20萬件。搶在過年前推出的全新檔期，特別主打可放下整隻雞、防燙防焰的6.5L快力鍋升級版，用80枚印花加價3,799元即可入手市價16,300元的WMF經典冠軍商品，等於最低只要市價2.4折起，絕對是本檔必搶換目標！
全聯這次也首次推出二合一的Lono舒肥慢燉鍋Pro，使用低溫真空烹調法，可精準低溫舒肥或慢燉烹調，不論是肉類還是蔬菜，都能保留完整營養素與湯汁，一鍵變身健身大廚。使用80枚印花加價4,499元，換算下來只要市價的3.6折起。另外，全聯也特別為單身族、小家庭獨家引進2款KITCHENminis系列迷你家電，其中電動煮蛋器每次可蒸煮1至2顆雞蛋，加水插電後只要一鍵即可搞定，比用電鍋快速又節能，還可煮出溏心蛋，只要使用70枚印花加價899元，換算下來只要市價的2.5折起。而烤麵包機為不鏽鋼美型機身，具加寬單片內槽及內置烘烤架，不論是厚片、薄片、小圓麵包、可頌、冷凍麵包都適用，使用70枚印花加價999元即可兌換，換算下來只要市價的2.4折起。
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