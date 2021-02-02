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越南進口生蚵再出包 驗出諾羅、A肝病毒遭攔下

中央社 / 台北2日電

越南生蚵再出包，根據食藥署最新邊境查驗違規名單，多達255公斤越南生蚵肉被驗出諾羅病毒，另有270公斤驗出A型肝炎病毒，違規產品通通遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布邊境查驗不合格名單，共17款進口食品、食品容器違規遭攔下，以進口茶葉、海鮮、水果為大宗。

根據不合格產品清單，越南的生蚵肉已連續數週上榜，英裕貿易有限公司及陽澄之王有限公司各進口1批、共255公斤的生蚵肉，被驗出諾羅病毒；升邦新創物業開發股份有限公司進口的270公斤生蚵肉，更驗出A型肝炎病毒。

許多台灣民眾喜愛的日本水果也被驗出農藥違規，包括捷宇運動有限公司從日本進口的鮮橙、祈明農業科技有限公司從日本進口的鮮蘋果、商田實業有限公司從日本進口的哈密瓜。

茶葉方面也有多項農藥超標，像是多益有限公司從印度進口的TAJ MAHAL茶葉、啊倍力國際有限公司從土耳其進口的DOGADAN自然優茉莉花綠茶等。

根據疾管署網站，A型肝炎是由A肝病毒造成的急性肝臟感染，透過被汙染的食物或水來傳播，主要發生在衛生條件不佳的地區，水果、蔬菜、貝類、冰和水最可能被汙染，也可能透過接觸被汙染的物品、食物而感染，因此生蠔、水產貝類切勿生食，避免感染。

日本 肝炎 茶葉

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