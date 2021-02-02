快訊

上周才跟經濟部開會 世界先進副總劉啟光昨晚驟逝

獨／尾牙變調淪地獄 雞排妹淚揭超噁性騷擾真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造脫單造型！換上Playboy夢幻新色包款玩出新風格

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Playboy Bunny Poker撲克甜心系列托特包 3,980元。圖／商峻驊皮件提供
Playboy Bunny Poker撲克甜心系列托特包 3,980元。圖／商峻驊皮件提供

新年和情人節都將近，想脫單或是祈求好運，改變造型穿搭或是使用開運小物都是不錯的選擇。休閒品牌Playboy在這季就用了夢幻粉色來裝飾新系列包款，為女孩增添迷人新風格。而土屋鞄製造所更以「春財布」的概念，提供了繽紛配色的小配件，讓亮彩魅力再度擄獲女性的芳心。

新的一年到來，Playboy也推出了春夏新款，針對女性消費者，品牌主打有強調少女心的夢幻粉卻又不失個性的「Bunny Poker撲克甜心」系列袋包。擷取品牌經典風車兔與撲克牌元素做交織結合設計的新花色，讓粉色不再單調。包款設計還用上像是雙色飾皮與雙色兔頭標誌互相映襯，表面紋路使用牙籤紋與十字紋及納帕紋交錯搭配，堆疊出不同以往的層次感。提供了擁有硬挺方正外型，讓包款有著耐用與大容量兼具、不受限收納空間的托特包、手提包，翻蓋斜背包等，甚至皆附掛專屬訂製的兔頭撲克牌零錢包吊飾。

新年新氣象，日本人習慣在春天換新財布（錢包），因此稱為「春財布」，除了象徵新的開始，還有象徵著在新的一年荷包滿滿的意涵。因此，土屋鞄製造所首次採用小羊皮革與繽紛色彩打造Coeche系列，就是想要讓女孩們都少女心爆發。無論是可當作側背的長夾斜背包還是小巧的短夾，都有著圓弧狀的輪廓以及取材自自然元素的配色，輕盈不過分甜膩。而且這系列的長夾斜背包，具有可拆卸式的背帶、加上能放手機的大容量，是新年走春相當方便實用的款式。

Playboy Bunny Poker撲克甜心系列後背包3,880元。圖／商峻驊皮件提供
Playboy Bunny Poker撲克甜心系列後背包3,880元。圖／商峻驊皮件提供
休閒品牌Playboy在這季就用了夢幻粉色來裝飾新系列包款，為女孩增添迷人新風格。圖／商峻驊皮件提供
休閒品牌Playboy在這季就用了夢幻粉色來裝飾新系列包款，為女孩增添迷人新風格。圖／商峻驊皮件提供
土屋鞄製造所Coeche系列長夾斜背包14,387元。圖／土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所Coeche系列長夾斜背包14,387元。圖／土屋鞄製造所提供

品牌

延伸閱讀

張基龍重操模特兒舊業 歐巴美貌清新秀珠寶

孫芸芸「做工的人」造型帥爆 韓星孝敏跟著蹲下去 光希也拎COACH同款手袋

明星御用髮型師Miyake推薦 UNIX無線造型器系列隨手捲出亮麗造型

楊丞琳穿搭也要「極致灰」！西裝外套、寬褲、洋裝...靠灰色做出5種零失誤造型！

相關新聞

新和風美學 演繹悠然雅境

本案屋主為一對SOHO 族的年輕夫妻，經常在家擔任日文翻譯的兩人，期望新家能以半渡假、半工作的生活場域，納有寬適安謐的書房，以及能隨意閒坐、自在閱讀的空間，滿足辦公與生活的雙重需求。

沉浸閱讀 到澡堂去泡在書海裡吧！

廣受許多文青和國際人士喜愛的台北松山文創園區，從早年的製菸工廠搖身一變成為全球矚目的文創重鎮，每年每季輪番上陣的設計展演，為台灣的設計領域搭建平台，為台灣的設計軟實力打造國際級的夢幻舞台。

打造脫單造型！換上Playboy夢幻新色包款玩出新風格

新年和情人節都將近，想脫單或是祈求好運，改變造型穿搭或是使用開運小物都是不錯的選擇。休閒品牌Playboy在這季就用了夢...

花蓮海景晨曦 伴你邂逅鯨喜

聯合報系有行旅全新企畫的「日出花蓮．遇見鯨豚」，全程由海洋文學作家廖鴻基帶領旅人出海迎接美麗晨曦，補捉海豚瞬間跳躍的美麗...

張基龍重操模特兒舊業 歐巴美貌清新秀珠寶

模特兒出身的新生代長腿歐巴張基龍，從「我的大叔」到去年「重生Born Again」專門飾演命運悲慘的男主角，不過他超高顏...

眾星搶搭M型瘋潮 萬寶龍M_Gram 4810都會走跳必備

都會穿搭走跳，配件常成品味關鍵，但太浮誇的設計總在換季時退場，唯有沉穩的配色與極具辨識度的符碼才能經典百搭。皮件名家萬寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。