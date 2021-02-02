打造脫單造型！換上Playboy夢幻新色包款玩出新風格

新年和情人節都將近，想脫單或是祈求好運，改變造型穿搭或是使用開運小物都是不錯的選擇。休閒品牌Playboy在這季就用了夢幻粉色來裝飾新系列包款，為女孩增添迷人新風格。而土屋鞄製造所更以「春財布」的概念，提供了繽紛配色的小配件，讓亮彩魅力再度擄獲女性的芳心。

新的一年到來，Playboy也推出了春夏新款，針對女性消費者，品牌主打有強調少女心的夢幻粉卻又不失個性的「Bunny Poker撲克甜心」系列袋包。擷取品牌經典風車兔與撲克牌元素做交織結合設計的新花色，讓粉色不再單調。包款設計還用上像是雙色飾皮與雙色兔頭標誌互相映襯，表面紋路使用牙籤紋與十字紋及納帕紋交錯搭配，堆疊出不同以往的層次感。提供了擁有硬挺方正外型，讓包款有著耐用與大容量兼具、不受限收納空間的托特包、手提包，翻蓋斜背包等，甚至皆附掛專屬訂製的兔頭撲克牌零錢包吊飾。