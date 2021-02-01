快訊

陽明交大合校！附設醫院簡稱不是「陽交大」 院方曝解答

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張基龍重操模特兒舊業 歐巴美貌清新秀珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自IG、斐登提供
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自IG、斐登提供

模特兒出身的新生代長腿歐巴張基龍，從「我的大叔」到去年「重生Born Again」專門飾演命運悲慘的男主角，不過他超高顏值並沒有被埋沒，愛奇藝今年改自高人氣WEBTOON的原創劇集「我的室友是九尾狐」相中這位新生代歐巴飾演九尾狐，與具有「國民女神」之稱的李惠利搭擋演出，消息一傳出已經被封為2021年最期待的必追韓劇之一。

張基龍本月也登上韓國的男性時尚雜誌，在時尚大片中重操模特兒舊業，演繹來自法國的斐登（FRED）珠寶，清新的造型展現和戲劇角色相當不同的時尚魅力。FRED珠寶最著名的經典便是設計中性的Force 10系列，迷人的設計靈感來自海洋，是由品牌創始人Fred Samuel的長子兼帆船運動冠軍，以航海纜繩為靈感為其愛妻所設計的，造型鍊釦更是這款設計的重點，備有鑲飾鑽石和各色彩色寶石的款式，可配搭皮革編織或金屬鎖繩，堆疊或單獨配戴，展現中性時尚的魅力。

Force 10系列白金全鑽多鍊釦戒指，27萬1,500元。圖／斐登提供
Force 10系列白金全鑽多鍊釦戒指，27萬1,500元。圖／斐登提供
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自IG @esquire.korea
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自IG @esquire.korea
Chance Infinie系列白金鍊釦雙圈手鍊，13萬7,300元。圖／斐登提供
Chance Infinie系列白金鍊釦雙圈手鍊，13萬7,300元。圖／斐登提供
Force 10系列Vitality彩色寶石鍊釦手鍊，47萬2,300元。圖／斐登提供
Force 10系列Vitality彩色寶石鍊釦手鍊，47萬2,300元。圖／斐登提供
Force 10系列白金鍊釦項鍊，11萬4,100元。圖／斐登提供
Force 10系列白金鍊釦項鍊，11萬4,100元。圖／斐登提供
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自張基龍IG @juanxkui
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自張基龍IG @juanxkui
Force 10系列黃金鎖鍊式手鍊，84,000元。圖／斐登提供
Force 10系列黃金鎖鍊式手鍊，84,000元。圖／斐登提供
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自IG @esquire.korea
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自IG @esquire.korea
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自IG @esquire.korea
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自IG @esquire.korea
Force 10系列18K黃金鍊釦戒指，11萬2,400元。圖／斐登提供
Force 10系列18K黃金鍊釦戒指，11萬2,400元。圖／斐登提供
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自張基龍IG @juanxkui
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自張基龍IG @juanxkui
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自IG @esquire.korea
張基龍演繹FRED珠寶。圖／取自IG @esquire.korea
PAIN DE SUCRE系列托帕石半鋪鑽戒指，24萬9,100元。圖／斐登提供
PAIN DE SUCRE系列托帕石半鋪鑽戒指，24萬9,100元。圖／斐登提供
Force 10系列金色鋪鑽手鍊，15萬9,100元。圖／斐登提供
Force 10系列金色鋪鑽手鍊，15萬9,100元。圖／斐登提供

模特兒 珠寶

延伸閱讀

香奈兒ESCALE À VENISE 威尼斯城市印象的香奈兒浮光

朴信惠神劇將上檔！ 開「心花」美美登封先造勢

MK模特兒也有在追「哲仁王后」？雙腿大開根本中殿娘娘

亞洲小姐選美獲獎 永平工商兩女學生年僅16歲　

相關新聞

張基龍重操模特兒舊業 歐巴美貌清新秀珠寶

模特兒出身的新生代長腿歐巴張基龍，從「我的大叔」到去年「重生Born Again」專門飾演命運悲慘的男主角，不過他超高顏...

眾星搶搭M型瘋潮 萬寶龍M_Gram 4810都會走跳必備

都會穿搭走跳，配件常成品味關鍵，但太浮誇的設計總在換季時退場，唯有沉穩的配色與極具辨識度的符碼才能經典百搭。皮件名家萬寶...

香奈兒ESCALE À VENISE 威尼斯城市印象的香奈兒浮光

一座城市的歷史與文化，滲透在每個景色的細節中，不論是建築的型態、花卉的種類、甚至人們的穿著打扮。有的城市，更因為自身地理...

SOGO備戰春節檔期 初一至初五買福袋天天抽新機

迎接一年一度的農曆春節檔期，對於百貨而言只能說「既期待又怕受傷害」，希望人潮滿滿，但也戰戰兢兢做好防疫，希望提供消費者安...

台灣藏家注意！ 波摩高年份珍稀酒款抵台開搶中

甫獲「2018威士忌投資者指數 （Rare Whisky Investors Ranking）」榜首的波摩（Bowmor...

俏皮牛眨眼放電 TOD’S新年限量系列可愛上市

每年時尚品牌應景的生肖系列大多以印花圖樣為主，立體型貌的設計較少見。TOD’S全新推出的牛年限量系列，就是以半立體的方式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。