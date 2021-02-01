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張基龍重操模特兒舊業 歐巴美貌清新秀珠寶
模特兒出身的新生代長腿歐巴張基龍，從「我的大叔」到去年「重生Born Again」專門飾演命運悲慘的男主角，不過他超高顏值並沒有被埋沒，愛奇藝今年改自高人氣WEBTOON的原創劇集「我的室友是九尾狐」相中這位新生代歐巴飾演九尾狐，與具有「國民女神」之稱的李惠利搭擋演出，消息一傳出已經被封為2021年最期待的必追韓劇之一。
張基龍本月也登上韓國的男性時尚雜誌，在時尚大片中重操模特兒舊業，演繹來自法國的斐登（FRED）珠寶，清新的造型展現和戲劇角色相當不同的時尚魅力。FRED珠寶最著名的經典便是設計中性的Force 10系列，迷人的設計靈感來自海洋，是由品牌創始人Fred Samuel的長子兼帆船運動冠軍，以航海纜繩為靈感為其愛妻所設計的，造型鍊釦更是這款設計的重點，備有鑲飾鑽石和各色彩色寶石的款式，可配搭皮革編織或金屬鎖繩，堆疊或單獨配戴，展現中性時尚的魅力。
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