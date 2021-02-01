眾星搶搭M型瘋潮 萬寶龍M_Gram 4810都會走跳必備

都會穿搭走跳，配件常成品味關鍵，但太浮誇的設計總在換季時退場，唯有沉穩的配色與極具辨識度的符碼才能經典百搭。皮件名家萬寶龍（Montblanc）推出全新M_Gram 4810系列，以藍色PVD帆布與黑色皮革飾邊組合，讓白色M Logo更顯立體。一月初已有萬寶龍好友炎亞綸以撞色毛衣搶先亮相，近日品牌再邀請多位好友：「鬼鬼」吳映潔、J. Sheon、王可元、曹晏豪、徐愷與陳仲熙，眾星搶搭M_Gram 4810皮件，隨性演繹大都會的活力寫意。

想展現兼容斯文與叛逆的男人味？曹晏豪以平頭搭配白色長T恤，而陳仲熙則以深藍色軍事風翻領夾克，兩人英雄所見略同，以M_Gram 4810系列單肩後背包呈現鮮明個人特質；M_Gram 4810系列的單肩包則為王可元和徐愷選用，王可元悠閒騎乘單車、徐愷則以高領毛衣展現都會生活的斯文理性，一如斜背身上的單肩後背包，隨興而機動。

另一枚M_Gram 4810系列腰包則將一度蔚為風行的街頭嘻哈腰包，賦予現代的都會感，並為新生代創作男歌手J.Sheon潮流搭穿。而誰說深色包款是男性專利？「鬼鬼」吳映潔巧妙選用大容量的托特包配短靴，帶來新世代女孩的灑脫，另一套淺藍色雙排扣西裝更和單肩包款的隨性，呈現正裝與街頭的二元混搭反差。