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眾星搶搭M型瘋潮 萬寶龍M_Gram 4810都會走跳必備

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍近日邀請多位品牌好友如「鬼鬼」吳映潔、J. Sheon、王可元...眾星搶搭M_Gram 4810皮件，隨性演繹大都會的活力寫意。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。
萬寶龍近日邀請多位品牌好友如「鬼鬼」吳映潔、J. Sheon、王可元...眾星搶搭M_Gram 4810皮件，隨性演繹大都會的活力寫意。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。

都會穿搭走跳，配件常成品味關鍵，但太浮誇的設計總在換季時退場，唯有沉穩的配色與極具辨識度的符碼才能經典百搭。皮件名家萬寶龍（Montblanc）推出全新M_Gram 4810系列，以藍色PVD帆布與黑色皮革飾邊組合，讓白色M Logo更顯立體。一月初已有萬寶龍好友炎亞綸以撞色毛衣搶先亮相，近日品牌再邀請多位好友：「鬼鬼」吳映潔、J. Sheon、王可元、曹晏豪、徐愷與陳仲熙，眾星搶搭M_Gram 4810皮件，隨性演繹大都會的活力寫意。

想展現兼容斯文與叛逆的男人味？曹晏豪以平頭搭配白色長T恤，而陳仲熙則以深藍色軍事風翻領夾克，兩人英雄所見略同，以M_Gram 4810系列單肩後背包呈現鮮明個人特質；M_Gram 4810系列的單肩包則為王可元和徐愷選用，王可元悠閒騎乘單車、徐愷則以高領毛衣展現都會生活的斯文理性，一如斜背身上的單肩後背包，隨興而機動。

另一枚M_Gram 4810系列腰包則將一度蔚為風行的街頭嘻哈腰包，賦予現代的都會感，並為新生代創作男歌手J.Sheon潮流搭穿。而誰說深色包款是男性專利？「鬼鬼」吳映潔巧妙選用大容量的托特包配短靴，帶來新世代女孩的灑脫，另一套淺藍色雙排扣西裝更和單肩包款的隨性，呈現正裝與街頭的二元混搭反差。

全新M_Gram 4810系列是品牌由萬寶龍創意總監Zaim Kamal從1920年代信函中的文字得到靈感，M字母的尖角形狀更反映1920年代的裝飾藝術風潮，進而延伸至旅行袋、手拿包、單肩背包、腰包、護照夾等20個品項。M_Gram 4810並透過中性設計與遊走於古典和現代的風格，滿足都會感穿搭，同時成功突破性別框架。全系列價位從入門的六卡卡夾4,800元，到最高價的4萬1,900元的旅行袋不等，已於全省萬寶龍專賣店陸續上市。

誰說深色包款是男性專利？鬼鬼以淺藍色雙排扣西裝，輕鬆駕馭M_Gram 4810，中性灑脫。圖 / 萬寶龍提供。
誰說深色包款是男性專利？鬼鬼以淺藍色雙排扣西裝，輕鬆駕馭M_Gram 4810，中性灑脫。圖 / 萬寶龍提供。
一卡M_Gram 4810斜肩包配單車生活，王可元散發著鄰家男孩的親切活力。圖 / 萬寶龍提供。
一卡M_Gram 4810斜肩包配單車生活，王可元散發著鄰家男孩的親切活力。圖 / 萬寶龍提供。
可容納12卡、三個紙鈔隔層的M_Gram 4810系列12卡長夾，實用、耐看，是新春犒賞自己的買物品味之選，13,700元。圖 / 萬寶龍提供。
可容納12卡、三個紙鈔隔層的M_Gram 4810系列12卡長夾，實用、耐看，是新春犒賞自己的買物品味之選，13,700元。圖 / 萬寶龍提供。
畢業於國立台灣藝術大學戲劇系的徐愷開設有Youtube頻道「秘境獵人」，人氣竄升中。圖 / 萬寶龍提供。
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從1920年代品牌文獻資料中得到靈感，M字尖型Logo的M_Gram 4810系列，將1920年代的裝飾藝術，於100年後的2021年，活力重生。圖 / 萬寶龍提供。
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身高181的嘻哈歌手J.Sheon，以嘻哈風格演繹萬寶龍M Gram 4810的潮流新態度。圖 / 萬寶龍提供。
身高181的嘻哈歌手J.Sheon，以嘻哈風格演繹萬寶龍M Gram 4810的潮流新態度。圖 / 萬寶龍提供。
海軍風軍事夾克如何灑脫？陳仲熙選用了M_Gram 4810斜肩背包，又man又酷。圖 / 萬寶龍提供。
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擁有兩個開放內袋、兩個書寫工具袋的M_Gram 4810掀蓋式後背包，可收納13吋筆記型電腦，機能性強，36,700元。圖 / 萬寶龍提供。
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一月初時，萬寶龍品牌好友炎亞綸已搶先獨家大秀M_Gram 4810公事包，演繹白領上班族的都會時髦。圖 / 萬寶龍提供。
一月初時，萬寶龍品牌好友炎亞綸已搶先獨家大秀M_Gram 4810公事包，演繹白領上班族的都會時髦。圖 / 萬寶龍提供。
騎著單車，背上尺寸20 x 8 x 31公分的單肩背包，這個週末，你想去哪？27,800元。圖 / 萬寶龍提供。
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