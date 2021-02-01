香奈兒ESCALE À VENISE 威尼斯城市印象的香奈兒浮光

一座城市的歷史與文化，滲透在每個景色的細節中，不論是建築的型態、花卉的種類、甚至人們的穿著打扮。有的城市，更因為自身地理位置的獨特性，造就了與眾不同、讓人一眼就辨識得出來的樣貌，例如「水都」威尼斯。香奈兒（CHANEL）高級珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau，以嘉柏麗香奈兒鍾愛的這座航海名城，打造全新的Escale à Venise頂級珠寶系列，70件珠寶在寶石、用色、設計細節上，都將威尼斯的城市象徵標記與香奈兒女士的世界融為一體。

全系列共以四個設計主軸發展出15個子系列，捕捉航程於威尼斯停靠所遇的一切魔力。這也是靈感源自香奈兒女士航海之旅的第二個系列，相較以往以黑白色系為主調的設計，彩色寶石的搭配上更豐富繽紛：彩色剛玉、青金石、祖母綠...。不對稱的創意耳環賦予珠寶當代氣息，多件作品的主鑽更特地以雷恩式或阿斯切切割（Asscher Cut）呈現，以寶石本身的線條豐富整體視覺效果，讓這不單只是一座真實存在的城市，更像是專屬於香奈兒的魔幻水都。

設計主軸之一，便是水都（Sérénissime）無與倫比的瑰麗建築。位在東西世界的交叉口，威尼斯的建築中迷人的拜占庭風格、馬賽克元素甚至融入了華麗的巴洛克藝術，不但啟發了香奈兒服裝的創作，也都成為此系列作品的靈感泉源。Éblouissante套組以粉紅金與鉑金演繹的菱格紋，巧妙呼應總督府外牆上以維羅納（Verona）粉紅大理石及伊斯特拉（Istria）白色大理石組成的幾何圖騰，方正對稱的線條與結構完美流暢，鉸鍊靈活，金屬鍊柔軟服貼，而採用對角定位的寶石，須以繁複工序切割成完美正方形。另一方面，沐浴在金色陽光下的聖馬可大教堂，拜占庭風格的馬賽克藝術壁面，則在Sérénissime套組中以珠寶的手法重現：粉紅色、黃色、橘色、黃色的寶石，以棋盤格式鑲嵌鋪陳出鮮明的色彩對比效果。

貫流威尼斯這座島嶼、航向世界的大運河（Gran Canale），則是第二個設計主軸，體現航海世界的優雅。貢多拉小船繫纜繩時所使用的泊船柱，啟發了Volute Vénitienne套組藍色青金石與璀璨鑽石的藍白配色條紋與Volute Croisière紅白相間的對角條紋圖案，展現輕快活潑的夏日氣息。Volute Marine系列則演繹航行大運河途中所見的瀉湖景致，深藍色青金石與香奈兒標誌的彗星造型令人想起躺在小船上仰望夜空時閃爍迷人的星空。船伕繫著紅絲帶的硬簷草帽、躺在貢多拉小船上手裡拿著的冰淇淋雪糕，則為此浪漫的系列增添具象的童趣。

隨著運河航行到著名的潟湖島嶼（Isole della Laguna），融合山茶花圖騰的珠寶為此系列注入魔幻又迷人的氣息，展現傳統工藝（Métiers d’art）的精髓。香奈兒女士在托爾切洛島（Torcello）上發現拜占庭風格的馬賽克，啟發了她的裝飾品味，Camélia Byzantin套組則以紅玉髓與火蛋白石構成的馬賽克拼接勾勒出的山茶花意象，重現這個迷人的故事。受巴洛克風格啟發的Camélia Vénitien套組，則透過水晶與黃金詮釋穆拉諾島（Murano）上馳名的玻璃工藝。