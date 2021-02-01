快訊

婦人接10萬元地價稅單嚇壞 結果天降1.5億元財富

遭質疑尾牙性騷是炒作 雞排妹氣炸公布「現場照」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SOGO備戰春節檔期 初一至初五買福袋天天抽新機

聯合報 / 記者陳威任／即時報導
遠東SOGO百貨今年特別將福袋商品數量增加一成，販售日期也延長至大年初五。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨今年特別將福袋商品數量增加一成，販售日期也延長至大年初五。圖／遠東SOGO提供

迎接一年一度的農曆春節檔期，對於百貨而言只能說「既期待又怕受傷害」，希望人潮滿滿，但也戰戰兢兢做好防疫，希望提供消費者安全無虞的購物環境。今年遠東SOGO百貨特別將福袋商品數量增加一成，販售日期從初一延長至大年初五，不論返鄉過年或是出外旅遊，都可以在收假前買好買滿。

SOGO台北店以「無雷福袋」作為號召，福袋商品下殺1.3折起，不管是保養美妝、潮流服飾配件、居家好物、萬用廚電，通通一網打盡；心中已經鎖定夢幻逸品消費者，絕不能錯過各樓層的開運金喜券。

買福袋除了享超值優惠，還能參加「金喜刮刮樂 牛年抽新機」抽獎活動，初一至初五於SOGO 購買福袋，就能參加福袋抽獎，初一限定大獎為紫南宮開運金雞；初一、初二連續兩日抽台鈴eReady 智慧雙輪電動車，初一至初五天天抽金色APLLE iPhone11 Pro。台北店家電業種超值加碼，初一當天花1000元購買福袋商品，除了能獲得2000元超值抵用券，還能再抽JOHNSON小漾沙發按摩椅。

此外，忠孝館初一包括化妝品、女鞋、家電寢具、童裝、內衣等樓層都有千元金喜福袋券，有機會帶回超值紅包券，像是10F 運動休閒樓層大膽「哞財High 命」，只要買1000 元的福袋，就有機會獲得2 萬元紅包券。

復興館初一限定推出流行服飾、女鞋及美食超值福袋券。B1 女鞋區開賣1299 元福袋，內含價值5500 元面額券，折數相當於2.3 折。7F 販售2000元福袋，最大獎為萬元紅包券。初三至初五於3F單筆消費滿6800元，就可參加開春抽獎，有機會獲得國際牌除濕機、東元空氣清淨機、GEORG JENSEN　OFFSPRING心型鍊墜等限量好禮。

遠東SOGO百貨新春舉辦「犇向幸福袋好運」活動，董事長黃晴雯(中)及一級主管出席記者會，向媒體朋友及消費者開心拜早年。 圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨新春舉辦「犇向幸福袋好運」活動，董事長黃晴雯(中)及一級主管出席記者會，向媒體朋友及消費者開心拜早年。 圖／遠東SOGO提供
初一初二限定福袋大獎-台鈴eReady智慧雙輪電動車 (市價74,980元)。圖／遠東SOGO提供
初一初二限定福袋大獎-台鈴eReady智慧雙輪電動車 (市價74,980元)。圖／遠東SOGO提供
初一限定福袋大獎 紫南宮開運金雞。圖／遠東SOGO提供
初一限定福袋大獎 紫南宮開運金雞。圖／遠東SOGO提供

福袋 紅包 SOGO

延伸閱讀

陳其邁慰訪送暖心福袋 獨居長輩感動

遠東SOGO挑戰455億元業績 忠孝館化妝品區首度大改

遠東SOGO今年業績挑戰455億元

春節不怕沒門診 北市部分醫院急診24小時開設

相關新聞

府城限定「4種溫體牛內臟」！麻辣45首度插旗台南

乾杯集團旗下的麻辣鍋物「麻辣45」，自即日起正式於台南開設「麻辣45台南府城店」，除了同樣提供100%和牛油的重慶式麻辣...

免費送5台「PS5」！漢堡王新春刮刮樂 中獎率100%

被暱稱為「史上最強空氣清淨機」的遊戲主機「PlayStation 5」（PS5），自推出後就引發強烈的搶購熱潮。漢堡王也...

眾星搶搭M型瘋潮 萬寶龍M_Gram 4810都會走跳必備

都會穿搭走跳，配件常成品味關鍵，但太浮誇的設計總在換季時退場，唯有沉穩的配色與極具辨識度的符碼才能經典百搭。皮件名家萬寶...

香奈兒ESCALE À VENISE 威尼斯城市印象的香奈兒浮光

一座城市的歷史與文化，滲透在每個景色的細節中，不論是建築的型態、花卉的種類、甚至人們的穿著打扮。有的城市，更因為自身地理...

SOGO備戰春節檔期 初一至初五買福袋天天抽新機

迎接一年一度的農曆春節檔期，對於百貨而言只能說「既期待又怕受傷害」，希望人潮滿滿，但也戰戰兢兢做好防疫，希望提供消費者安...

台灣藏家注意！ 波摩高年份珍稀酒款抵台開搶中

甫獲「2018威士忌投資者指數 （Rare Whisky Investors Ranking）」榜首的波摩（Bowmor...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。