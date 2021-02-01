SOGO備戰春節檔期 初一至初五買福袋天天抽新機

迎接一年一度的農曆春節檔期，對於百貨而言只能說「既期待又怕受傷害」，希望人潮滿滿，但也戰戰兢兢做好防疫，希望提供消費者安全無虞的購物環境。今年遠東SOGO百貨特別將福袋商品數量增加一成，販售日期從初一延長至大年初五，不論返鄉過年或是出外旅遊，都可以在收假前買好買滿。

SOGO台北店以「無雷福袋」作為號召，福袋商品下殺1.3折起，不管是保養美妝、潮流服飾配件、居家好物、萬用廚電，通通一網打盡；心中已經鎖定夢幻逸品消費者，絕不能錯過各樓層的開運金喜券。

買福袋除了享超值優惠，還能參加「金喜刮刮樂 牛年抽新機」抽獎活動，初一至初五於SOGO 購買福袋，就能參加福袋抽獎，初一限定大獎為紫南宮開運金雞；初一、初二連續兩日抽台鈴eReady 智慧雙輪電動車，初一至初五天天抽金色APLLE iPhone11 Pro。台北店家電業種超值加碼，初一當天花1000元購買福袋商品，除了能獲得2000元超值抵用券，還能再抽JOHNSON小漾沙發按摩椅。

此外，忠孝館初一包括化妝品、女鞋、家電寢具、童裝、內衣等樓層都有千元金喜福袋券，有機會帶回超值紅包券，像是10F 運動休閒樓層大膽「哞財High 命」，只要買1000 元的福袋，就有機會獲得2 萬元紅包券。