台灣藏家注意！ 波摩高年份珍稀酒款抵台開搶中

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

甫獲「2018威士忌投資者指數 （Rare Whisky Investors Ranking）」榜首的波摩（Bowmore）單一麥芽蘇格蘭威士忌，以「時間．賞味」品牌概念全新出發，推出2021年全新系列兩支限量酒款——「波摩30年」年度限量版與「波摩27年永恆系列 （Timeless Series）」。

「波摩30年」年度限量版是由酒廠經理David Turner與調酒大師Ron Welsh所打造的小批次釋出酒款，全球僅發行2,580瓶，台灣市場特別爭取到180瓶，在台建議售價為72,000元。「波摩27年永恆系列 （Timeless Series）」全球發行3,000瓶，台灣市場此次特別爭取到96瓶，在台建議售價為46,500元。

此次以年度限量版方式推出的「波摩30年」，蒸餾於1989年，酒液於雪莉豬頭桶（Sherry hogsheads）和波本桶熟成30年，每年只取兩桶，再以原桶強度45.3%的酒精濃度裝瓶。

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它的金黃色澤酒液透出石楠花、香蕉、水蜜桃、鳳梨等熱帶水果氣息，細緻的香草奶油和蜂蜜風味巧妙地融合輕柔的泥梅煙燻風味，尾韻則帶有悠長的尤加利葉氣息。

波摩酒廠經理David Turner表示：「希望通過全新版本的波摩30年，展現酒液和橡木桶的最佳融合，接下來將每年限量發行新版本30年裝瓶酒款。用不同年度版本，講述Bowmore酒廠豐富的故事，而每個版本都各具獨特風格。」

波摩永恆系列（Timeless Series）推出至今已數十年，以「沙漏」作為品牌識別，每一瓶包裝中都附有一個沙漏。此次推出的「波摩27年永恆系列」，是該系列每兩年發行一次的限量酒款，於雪莉桶和波本桶熟成15年後，再於初次裝填的Oloroso雪莉桶熟成12年，然後以原桶強度52.7%的酒精濃度裝瓶。

它華麗的紅褐色酒液，展現豐富的桑葚、葡萄乾果香氣，一飲而下可感受到細緻的香甜栗子蜂蜜、烘烤咖啡豆及黑巧克力風味，口感帶有些許橡木桶單寧感，再以煙燻木、乾果和樹脂香氣結尾，尾韻柔美悠長。

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