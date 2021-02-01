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俏皮牛眨眼放電 TOD’S新年限量系列可愛上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
TOD’S全新推出的牛年限量系列以半立體的方式呈現可愛卡通牛。圖／迪生提供
TOD’S全新推出的牛年限量系列以半立體的方式呈現可愛卡通牛。圖／迪生提供

每年時尚品牌應景的生肖系列大多以印花圖樣為主，立體型貌的設計較少見。TOD’S全新推出的牛年限量系列，就是以半立體的方式呈現卡通牛。另外也有火紅配色的Signature手袋，經典優雅又喜氣。

TOD’S牛年限量系列以俏皮牛為主角，打造了斜背包、零錢包和吊飾，運用不同棕色調的皮革拼接糅合義式工藝的匠心剪裁，還用細緻縫線刻畫出眨眼睛的表情，配上牛角、耳朵和大鼻孔，以及吊飾上可以動的雙腳，超可愛有趣，斜背包更分為棕橙色和亮黃色兩款。品牌大使大陸男星劉昊然也搶先示範這個系列，配上同樣配色的服裝造型，展現十足青春純真的氣質。

除了卡通牛系列商品，TOD’S標誌性的Signature T Timeless系列肩背包也推出了限量三色，分別是紅、黑與白色。以華麗閃鑽T字釦飾固定於手袋開合處，而包身上的Matelassé菱格壓紋也頗有東方古典風情，很適合農曆新年開運造型搭配使用。

TOD'S T Timeless紅色鍊條肩背包，54,200元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless紅色鍊條肩背包，54,200元。圖／迪生提供
TOD'S橙棕色小牛真皮零錢包，13,500元。圖／迪生提供
TOD'S橙棕色小牛真皮零錢包，13,500元。圖／迪生提供
TOD'S棕橙色小牛真皮斜背包，35,900元。圖／迪生提供
TOD'S棕橙色小牛真皮斜背包，35,900元。圖／迪生提供
TOD'S亮麗黃小牛真皮斜背包，35,900元。圖／迪生提供
TOD'S亮麗黃小牛真皮斜背包，35,900元。圖／迪生提供
TOD’S品牌大使劉昊然搶先示範牛年限量系列商品，配上同樣配色的服裝造型，展現十足青春純真的氣質。圖／迪生提供
TOD’S品牌大使劉昊然搶先示範牛年限量系列商品，配上同樣配色的服裝造型，展現十足青春純真的氣質。圖／迪生提供
TOD'S小牛真皮吊飾，18,000元。圖／迪生提供
TOD'S小牛真皮吊飾，18,000元。圖／迪生提供
TOD’S品牌大使劉昊然搶先示範牛年限量系列商品，配上同樣配色的服裝造型，展現十足青春純真的氣質。圖／迪生提供
TOD’S品牌大使劉昊然搶先示範牛年限量系列商品，配上同樣配色的服裝造型，展現十足青春純真的氣質。圖／迪生提供
TOD'S亮麗黃小牛真皮零錢包，13,500元。圖／迪生提供
TOD'S亮麗黃小牛真皮零錢包，13,500元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless白色鍊條肩背包，54,200元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless白色鍊條肩背包，54,200元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless黑色鍊條肩背包，54,200元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless黑色鍊條肩背包，54,200元。圖／迪生提供
TOD’S品牌大使劉昊然搶先示範牛年限量系列商品，配上同樣配色的服裝造型，展現十足青春純真的氣質。圖／迪生提供
TOD’S品牌大使劉昊然搶先示範牛年限量系列商品，配上同樣配色的服裝造型，展現十足青春純真的氣質。圖／迪生提供
TOD’S品牌大使劉昊然搶先示範牛年限量系列商品，配上同樣配色的服裝造型，展現十足青春純真的氣質。圖／迪生提供
TOD’S品牌大使劉昊然搶先示範牛年限量系列商品，配上同樣配色的服裝造型，展現十足青春純真的氣質。圖／迪生提供

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