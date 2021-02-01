俏皮牛眨眼放電 TOD’S新年限量系列可愛上市

每年時尚品牌應景的生肖系列大多以印花圖樣為主，立體型貌的設計較少見。TOD’S全新推出的牛年限量系列，就是以半立體的方式呈現卡通牛。另外也有火紅配色的Signature手袋，經典優雅又喜氣。

TOD’S牛年限量系列以俏皮牛為主角，打造了斜背包、零錢包和吊飾，運用不同棕色調的皮革拼接糅合義式工藝的匠心剪裁，還用細緻縫線刻畫出眨眼睛的表情，配上牛角、耳朵和大鼻孔，以及吊飾上可以動的雙腳，超可愛有趣，斜背包更分為棕橙色和亮黃色兩款。品牌大使大陸男星劉昊然也搶先示範這個系列，配上同樣配色的服裝造型，展現十足青春純真的氣質。