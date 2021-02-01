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俏皮牛眨眼放電 TOD’S新年限量系列可愛上市
每年時尚品牌應景的生肖系列大多以印花圖樣為主，立體型貌的設計較少見。TOD’S全新推出的牛年限量系列，就是以半立體的方式呈現卡通牛。另外也有火紅配色的Signature手袋，經典優雅又喜氣。
TOD’S牛年限量系列以俏皮牛為主角，打造了斜背包、零錢包和吊飾，運用不同棕色調的皮革拼接糅合義式工藝的匠心剪裁，還用細緻縫線刻畫出眨眼睛的表情，配上牛角、耳朵和大鼻孔，以及吊飾上可以動的雙腳，超可愛有趣，斜背包更分為棕橙色和亮黃色兩款。品牌大使大陸男星劉昊然也搶先示範這個系列，配上同樣配色的服裝造型，展現十足青春純真的氣質。
除了卡通牛系列商品，TOD’S標誌性的Signature T Timeless系列肩背包也推出了限量三色，分別是紅、黑與白色。以華麗閃鑽T字釦飾固定於手袋開合處，而包身上的Matelassé菱格壓紋也頗有東方古典風情，很適合農曆新年開運造型搭配使用。
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