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有.設計萬元紅包直送 設計你的專屬幸福年

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

歡送2020、來到充滿盼望的2021，生活從一月開始馬不停蹄，還來不及喘口氣，日子已奔向農曆年前夕。一年中最重要的節日即將來臨，換季掃除、年菜預備進入倒數階段，許多人早已無心工作提前開啟放假模式，從小年夜計劃到初五，目標玩好玩滿。面對期待已久的珍貴假期，你準備好怎麼過了嗎？

電商平台有.設計uDesign推出春節企畫搭配質感選物，推薦大家過年吃喝玩樂方案，活動期間消費可抽眾多設計好禮及展覽票券，並於2/9-2/19祭出大紅包，除了人人皆可領取8,000購物金之外，更加碼回饋舊客萬元購物金，讓大家荷包滿滿地過個好年。活動詳情請至有.設計uDesign網站查詢。

減肥計畫先喊卡 過年就要吃到飽

「吃」從來就不是一件小事，過年期間更是無庸置疑的大事，不但要吃飽還要吃得好。年夜飯山珍海味不能少，親友團聚時光的點心零食也是重要配角，每天都是從早吃到晚的快樂行程，美食果然可以治癒人心～

Besovida｜三兄弟全矽膠環保碗

採100%食品級矽膠製成，可承受溫度範圍-30度至200度，無論冷熱都能安心享用。外型設計溫潤可愛，讓人想捧在手心的質感容器。

圖/文 有.設計uDesign提供。
圖/文 有.設計uDesign提供。

我不想努力了 決定睡到自然醒

這種天氣最適合冬眠，離開被窩像是意志力大考驗，要不要乾脆請假的內心掙扎天天上演。上班族平日無法完成的夢想，利用農曆年假一次實現吧！堂堂正正睡到自然醒，在家享受悠閒舒適的美好假期。

美國Dreamlight｜HEAT MINI 無線熱敷全遮光助眠眼罩

3D眼框內凹設計達到全遮光效果，配合遠紅外線局部熱敷眼眶，深層放鬆眼周肌肉。隨時隨地舒眠，徹底釋放疲勞。

好想出國怎麼辦 創造日常儀式感

悶了整整一年，國內旅遊該去的都去了，不僅風景區人潮擁擠，咖啡店也淪陷成為打卡景點。不如試著調整心態，用全新的眼光看待習以為常的生活，發現日常中的非日常。藉由看展覽或參與工作坊得到不同體驗，也是創造生活儀式感很推薦的方式！

Yes! Ginseng｜夜市人蔘 台灣夜市文化桌遊 豪華精裝版(中/日文版)

可以帶著走的 26 道台灣美味，不但適合與朋友聚會時拿出來玩，也是最有趣的伴手禮！

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簡遠深意 體現美學品味

波蘭當代文學家奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）曾言：「比起怎麼看待這個世界，更重要的是如何敘述這世界。」

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