免費送5台「PS5」！漢堡王新春刮刮樂 中獎率100%

被暱稱為「史上最強空氣清淨機」的遊戲主機「PlayStation 5」（PS5），自推出後就引發強烈的搶購熱潮。漢堡王也宣佈，自即日起凡購買「豪享三重奏套餐」，即可獲得刮刮卡，有機會將PS5直接帶回家，另外還有4塊雞塊券等贈禮，中獎率100%。

由SONY所推出的PS5，尚未推出前就已經引起網友們的熱烈討論，獨特的外型設計，也屢屢成為網路話題。自正式推出後，更是出現一機難求的熱賣潮，網路上也出現高額的炒作價，可見PS5的超高人氣。而漢堡王所推出的「豪享三重奏套餐」，則是有「華堡三重奏」、「辣雞三重奏」等選擇，各自使用4.4盎司澳洲進口牛肉、完整去骨雞腿排為主角，再搭配美式起司、酥炸洋蔥圈、香炸培根等三重食材，帶來豪華的食用感。套餐價各為179元、159元。

即日起，凡至漢堡王購買「豪享三重奏套餐」，即可獲得刮刮卡，共計送出5台「PS5主機」，另外還可獲得購買指定餐點，加贈4塊雞塊的優惠券，張張有獎，中獎率100%。刮刮卡數量有限，贈完為止。