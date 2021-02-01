府城限定「4種溫體牛內臟」！麻辣45首度插旗台南

乾杯集團旗下的麻辣鍋物「麻辣45」，自即日起正式於台南開設「麻辣45台南府城店」，除了同樣提供100%和牛油的重慶式麻辣鍋與多種特色食材外，並且還推出門市限定的「台灣溫體牛內臟」，成為府城民眾用餐的新選擇。

首間麻辣45自2019年10月開幕，地處微風信義45樓。新開幕的麻辣45台南府城店，地處台南西門商圈的國泰置地廣場1樓，設有70坪的用餐空間，共計82席次，乃是該品牌在台的第2間門市。府城店延續重慶風格的裝潢設計，可見到傳統格柵、大紅燈籠、大紅桌椅與長板凳等元素，讓民眾用餐時也有彷彿置身重慶的感受。

麻辣45的特色之一，就是使用重慶火鍋的「九宮格吃法」，將鍋內區分為9個格子，依照不同的溫度，而有燙、煮、酣等不同的料理方式。麻辣湯底則是使用100%和牛油與多種辛香料熬煮而成。食材部份，除了日本、澳洲和牛、西班牙伊比利豬外，還有毛肚、鴨腸、黃喉，以及重慶炸酥肉、貢菜等百餘種食材。

隨著麻辣45插旗台南，店內也限定推出4款台灣溫體牛內臟料理，包括溫體牛心、溫體牛肝、溫體牛百頁以及溫體牛心肝拼盤，均是每日現宰現運，涮煮15～30秒就可品嚐到鮮嫩的滋味，每份280至380元，採每日限量供應。

【麻辣45台南府城店】

地址：台南市中西區和意路5號1樓（台南國泰置地廣場1F A1-2室）