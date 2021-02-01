翻蓋配小夾層 香奈兒新款糖果色手機殼可愛又實用

之前我們介紹了香奈兒春夏前系列的幾款耳機、眼鏡包，繽紛的配色超討喜。最近新款的手機殼也陸續登場，除了配色同樣亮眼之外，也加入了經典的品牌設計元素和方便攜帶的鍊帶，是手機殼也是整體造型絕佳小配件！

這次香奈兒春夏前系列的手機殼使用了菱格紋小羊皮、斜紋軟呢元素，搭配黃色、粉紅、土耳其藍，外觀上也以翻蓋包的概念設計，搭配可收納一些卡片的小夾層、雙C Logo，以及經典皮穿鍊帶，像是隨身的迷你小包，無論是單背或是搭配其他大包當成配件都很有造型感。除了很有春天氣氛的亮色款之外，也有百搭實用的黑色款。如果比較喜歡包覆性的迷你包類型手機包，另外也有圓筒型鍊子手機包和搭配彩色雙C Logo的翻蓋手機包等可以選擇。