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翻蓋配小夾層 香奈兒新款糖果色手機殼可愛又實用

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
鍊子手機套，63,500元。圖／摘自官網
鍊子手機套，63,500元。圖／摘自官網

之前我們介紹了香奈兒春夏前系列的幾款耳機、眼鏡包，繽紛的配色超討喜。最近新款的手機殼也陸續登場，除了配色同樣亮眼之外，也加入了經典的品牌設計元素和方便攜帶的鍊帶，是手機殼也是整體造型絕佳小配件！

這次香奈兒春夏前系列的手機殼使用了菱格紋小羊皮、斜紋軟呢元素，搭配黃色、粉紅、土耳其藍，外觀上也以翻蓋包的概念設計，搭配可收納一些卡片的小夾層、雙C Logo，以及經典皮穿鍊帶，像是隨身的迷你小包，無論是單背或是搭配其他大包當成配件都很有造型感。除了很有春天氣氛的亮色款之外，也有百搭實用的黑色款。如果比較喜歡包覆性的迷你包類型手機包，另外也有圓筒型鍊子手機包和搭配彩色雙C Logo的翻蓋手機包等可以選擇。

而正式的春夏系列也預計在3月13日起上市，到時候又會有哪些可愛的迷你包、3C收納商品？也讓人非常期待。

經典iPhone xii pro max鍊子手機包，45,800元。圖／摘自官網
經典iPhone xii pro max鍊子手機包，45,800元。圖／摘自官網
香奈兒春夏前系列的手機殼使用了菱格紋小羊皮、斜紋軟呢元素，搭配黃色、粉紅、土耳其藍，外觀上也以翻蓋包的概念設計，像是隨身的迷你小包。圖／摘自官網
香奈兒春夏前系列的手機殼使用了菱格紋小羊皮、斜紋軟呢元素，搭配黃色、粉紅、土耳其藍，外觀上也以翻蓋包的概念設計，像是隨身的迷你小包。圖／摘自官網
經典圓筒型鍊子手機包，49,300元。圖／摘自官網
經典圓筒型鍊子手機包，49,300元。圖／摘自官網
經典iPhone xii pro max鍊子手機包，4,4100元。圖／摘自官網
經典iPhone xii pro max鍊子手機包，4,4100元。圖／摘自官網
經典iPhone xii pro max鍊子手機包，4,4100元。圖／摘自官網
經典iPhone xii pro max鍊子手機包，4,4100元。圖／摘自官網
經典iPhone xii pro max鍊子手機包，4,4100元。圖／摘自官網
經典iPhone xii pro max鍊子手機包，4,4100元。圖／摘自官網
經典iPhone xii pro max鍊子手機包，45,800元。圖／摘自官網
經典iPhone xii pro max鍊子手機包，45,800元。圖／摘自官網
經典圓筒型鍊子手機包，49,300元。圖／摘自官網
經典圓筒型鍊子手機包，49,300元。圖／摘自官網
鍊子手機套，63,500
鍊子手機套，63,500
經典iPhone xii pro max鍊子手機包，45,800元。圖／摘自官網
經典iPhone xii pro max鍊子手機包，45,800元。圖／摘自官網

香奈兒 土耳其

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