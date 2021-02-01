遠東SOGO挑戰455億元業績 忠孝館化妝品區首度大改

遠東SOGO今舉辦歲末&福袋記者會，並公布去年業績表現，董事長黃晴雯表示，去年雖然受到疫情影響，但是在第三及第四季全力追趕下，全年業績達到446億元，與2019年持平， 2021年則預計成長2%，全力挑戰455億元業績。

黃晴雯表示，雖然大環境受到疫情影響，加上新竹站前店也因為租約到期吹熄燈號，但在下半年全力衝刺業績情況下，依然仍維持2019年的業績表現。

其中，相較於其他以精品銷售為主的百貨，沒有精品櫃的SOGO忠孝館依然是百貨坪效王，1樓化妝品區更是坪效王中的黃金區塊，光是化妝品業績就挹注了28.8億元，雖然受到疫情影響衰退，今年預計將進行開館30多年來首度化妝品區改裝，並挑戰30億元業績表現，力拚回到2019年的業績水準。

此外，受到無法出國影響，去年精品買氣也徹底爆發，也讓SOGO復興館國際精品交易筆數成長20%，27個國際精品櫃的業績也是全台第一，復興館1~3樓更是兵家必爭之地。

黃晴雯表示，展望2021年，預計今年將持續受到疫情影響，後疫情時代台灣民眾的主要活動地點還是國內，今年將持續跟在地連結，包含全台灣最好的小農展，另外復興館也將開設在地設計師專區，展現台灣在地優質設計實力。另外也會繼續深耕會員服務，持續提升顧客服務滿意度。

此外，關於近期東區週邊商區話題，黃晴雯表示，正義國宅都更後的Diamond Towers，雖然目前群雄並起，SOGO也有意願進駐，不論最後花落誰家，對東區都好，對SOGO也會好，她認為有更多賣場加入東區，對於商圈都是好事。另外，雖然敦化館業主換人，但SOGO敦化館的租約到2025年，也將持續深耕在地，目前一切營運照常。