快訊

影／巨大火球深夜劃破阿里山天際 火流星「大又持久」

直播／境外+1！男從日本入境「採檢第8次確診」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

悠遊付使用範圍再擴大 85度C成首家連鎖咖啡合作夥伴

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
美聯社與悠遊付合作，即日起至2月23日止，單筆滿200元就回饋40元悠遊付儲值金。圖／悠遊卡公司提供
美聯社與悠遊付合作，即日起至2月23日止，單筆滿200元就回饋40元悠遊付儲值金。圖／悠遊卡公司提供

悠遊付可使用的場域越來越廣，因應現代人每日一杯咖啡的生活習慣，悠遊付正式在連鎖咖啡店85度C上線，未來民眾到實體店面購買咖啡，只要「嗶」一下，就能輕鬆完成付款；另，主打社區型商店、物美價廉高CP值的美聯社即日起也可使用悠遊付，2月23日前單筆消費200元，還可回饋40元悠遊付儲值金。

悠遊卡公司表示，85度C門市遍布海內外，共超過1000家，台灣則有超過450家門市，也是悠遊付第一家合作的連鎖咖啡業者，對悠遊付拓展消費場景的版圖別具意義。

為歡慶在85度C上線，即日起至4月30日止，在全台85度C門市使用悠遊付消費，單筆滿100元即享有20%回饋，每戶回饋上限300元，活動回饋總額100萬元，贈完為止。

另外，全台門市高達800家美聯社，近年來積極增加電商及電子會員，線上線下會員數超過220萬，受到疫情影響，消費者使用非現金支付的比例逐漸攀高，也讓美廉社與悠遊付的合作更顯價值。

悠遊卡公司表示，即日起至2月23日止，在美廉社全台門市使用悠遊付消費，單筆滿200元就回饋40元悠遊付儲值金，單筆可累贈，每個悠遊付帳戶回饋上限400元。

85度C成為悠遊付首家大型連鎖咖啡合作夥伴，即日單筆消費200元起有20%回饋。圖／悠遊卡公司提供
85度C成為悠遊付首家大型連鎖咖啡合作夥伴，即日單筆消費200元起有20%回饋。圖／悠遊卡公司提供

咖啡 85度C 悠遊卡

延伸閱讀

北斗咖啡飄香 香菜咖啡香蕉蛋糕各有特色

太幸運了！高中女生只花65元就中發票1千萬元

星巴克推咖啡訂閱服務 一次可訂20杯、限30天內兌換

美廉社悠遊付上線 單筆滿200元回饋40元

相關新聞

簡遠深意 體現美學品味

波蘭當代文學家奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）曾言：「比起怎麼看待這個世界，更重要的是如何敘述這世界。」

府城限定「4種溫體牛內臟」！麻辣45首度插旗台南

乾杯集團旗下的麻辣鍋物「麻辣45」，自即日起正式於台南開設「麻辣45台南府城店」，除了同樣提供100%和牛油的重慶式麻辣...

翻蓋配小夾層 香奈兒新款糖果色手機殼可愛又實用

之前我們介紹了香奈兒春夏前系列的幾款耳機、眼鏡包，繽紛的配色超討喜。最近新款的手機殼也陸續登場，除了配色同樣亮眼之外，也...

遠東SOGO挑戰455億元業績 忠孝館化妝品區首度大改

遠東SOGO今舉辦歲末&福袋記者會，並公布去年業績表現，董事長黃晴雯表示，去年雖然受到疫情影響，但是在第三及第四季全力追...

心靈和肚肚都得到滿足的昇華！台北十大和牛吃到飽火鍋來了

今年低溫天氣持續不斷，甚至讓台北民眾都可以上山賞雪，也造成暖暖包之亂，這個時候最適合的就是來個熱騰騰的火鍋暖暖胃啦！最近多了許多主打和牛吃到飽的火鍋店，讓冬天胃口大開的大家可以吃個夠，簡直是聚餐必去的好地方啊！

悠遊付使用範圍再擴大 85度C成首家連鎖咖啡合作夥伴

悠遊付可使用的場域越來越廣，因應現代人每日一杯咖啡的生活習慣，悠遊付正式在連鎖咖啡店85度C上線，未來民眾到實體店面購買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。