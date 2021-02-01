悠遊付使用範圍再擴大 85度C成首家連鎖咖啡合作夥伴

悠遊付可使用的場域越來越廣，因應現代人每日一杯咖啡的生活習慣，悠遊付正式在連鎖咖啡店85度C上線，未來民眾到實體店面購買咖啡，只要「嗶」一下，就能輕鬆完成付款；另，主打社區型商店、物美價廉高CP值的美聯社即日起也可使用悠遊付，2月23日前單筆消費200元，還可回饋40元悠遊付儲值金。

悠遊卡公司表示，85度C門市遍布海內外，共超過1000家，台灣則有超過450家門市，也是悠遊付第一家合作的連鎖咖啡業者，對悠遊付拓展消費場景的版圖別具意義。

為歡慶在85度C上線，即日起至4月30日止，在全台85度C門市使用悠遊付消費，單筆滿100元即享有20%回饋，每戶回饋上限300元，活動回饋總額100萬元，贈完為止。

另外，全台門市高達800家美聯社，近年來積極增加電商及電子會員，線上線下會員數超過220萬，受到疫情影響，消費者使用非現金支付的比例逐漸攀高，也讓美廉社與悠遊付的合作更顯價值。