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克莉絲汀史都華演黛妃 香奈兒找出80年代骨董衣支援
自從2013年開始擔任香奈兒品牌大使後，克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）除了經常參與品牌的時尚秀、相關廣告拍攝之外，無論是在戲裡戲外也都能見到她身穿香奈兒服飾的身影，可說是曝光度很高的最佳代言人。
最近她主演的電影《史賓賽》（Spencer）首波劇照曝光，飾演黛安娜王妃的她在劇中再度穿上香奈兒服飾現身，而且是來自1988/89秋冬高級時裝系列的骨董款紅色斜紋軟呢外套（飾以訂製領口，是文化資產部門的收藏品），充分還原人物所處時代氛圍。這部戲由曾拍攝賈桂琳甘迺迪傳記電影《第一夫人的秘密》的智利電影導演執導，預計今年秋季上映。「電影深入探討黛安娜王妃的心路歷程，以及其生命的轉捩點。」克莉絲汀史都華透露。
其實這並不是克莉絲汀史都華第一次在電影中穿上香奈兒服飾，之前在奧利維耶阿薩亞斯的《私人採購》、伍迪艾倫《咖啡・愛情》中，她也都展示過香奈兒設計的服裝。
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