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STUDIO A新年消費滿額抽MacBook Pro 挺桃園2小時快送

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
STUDIO A 2021牛轉新運超級大樂透，凡消費滿1,688元就送好運紅包袋與抽獎券，於指定時間持券至門市即可參加抽獎。圖／STUDIO A提供
STUDIO A 2021牛轉新運超級大樂透，凡消費滿1,688元就送好運紅包袋與抽獎券，於指定時間持券至門市即可參加抽獎。圖／STUDIO A提供

迎接農曆新年，年終、紅包錢陸續到手，正是升級換新機的最佳時機！STUDIO A推出「2021牛轉新運超級大樂透」，即日起不限官網及門市，凡消費滿1,688元就送好運紅包袋與「2021牛轉新運超級大樂透抽獎券」，2月11日至2月16日持行動會員卡及好運紅包中所附之抽獎券至全台STUDIO A門市，即可參加1次抽獎，券券有獎，獎品包含STUDIO A會員積點10,000點（價值5,000元）、Moshi藍牙無線耳罩式耳機（價值8,500元）、SEKC真無線耳機（價值2,490元）、LAUT iPhone 12系列手機殼、VAP雙18W-PD快充充電器等豐富大獎。

2月11日起至2月16日（除夕至初五）期間，單筆消費滿萬元，除了可參加2021大樂透外，再加碼抽2月17日的開工特獎，有機會獲得價值57,900元的MacBook Pro 512GB、價值27,400元的MacBook Air 256GB、Beats耳機等12個開工特大獎。於STUDIO A消費使用中國信託LINE Pay卡，還可享LINE Points 3%回饋無上限。

疫情持續拉警報，STUDIO A也針對桃園地區會員推出「2小時快送」服務，開放每日11時至20時，只要會員於STUDIO A官網「2hr快送」專區選購產品，完成線上訂購及付款，即可享受即時宅配到府的快速與便利性，且不受平假日之限制，不僅減少公眾場所人與人的接觸頻率、還可將出門往返的時間成本節省下來。「2小時快送」服務第一階段將率先啟動「桃園區、中壢區、平鎮區、八德區、蘆竹區、龜山區、大園區」等7個區域，其他區域及縣市仍可利用最快隔日到貨的宅配服務方式訂購。

另外，會員凡於STUDIO A線上商城購買主機，皆可獲得2次免費1小時的「One to One視訊支援服務」，滿足為了防疫減少出門、不便親臨實體門市的會員。只要透過FaceTime或LINE視訊，不論是新機設定、備份移轉、帳號申請與管理，或者想了解更多操作技巧，皆可預約到貨隔日起14天內的時段，輕鬆獲得STUDIO A Apple線上技術顧問們的視訊教學服務。

STUDIO A為服務桃園地區會員，推出「2小時快送」服務，提供7大區域速度、防疫一次到位的快送服務和一對一線上零接觸教學。圖／STUDIO A提供
STUDIO A為服務桃園地區會員，推出「2小時快送」服務，提供7大區域速度、防疫一次到位的快送服務和一對一線上零接觸教學。圖／STUDIO A提供
STUDIOA牛轉新運超級大樂透獎項超豐富，開工最大獎抽價值57,900元的MacBook Pro。圖／STUDIO A提供
STUDIOA牛轉新運超級大樂透獎項超豐富，開工最大獎抽價值57,900元的MacBook Pro。圖／STUDIO A提供

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