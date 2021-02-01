滿滿夢幻感！八月堂×plantica攜手3款「絕美花可頌」

西洋情人節適逢農曆初三，正是對家人、愛人傳達情意的好時機。「八月堂」今年攜手日本花藝品牌plantica，推出御所染草莓可頌、金絲雀檸檬可頌等絕美系花可頌，針對農曆春節，還有買6入可頌贈花綻紅包袋，以及消費滿300贈160元優惠券等不同的優惠。

「plantica」為日本花藝大師木村貴史所創立的花藝設計品牌，將插花作品以印花圖案呈現，以寫實華麗的風格著稱，過去也曾與愛馬仕、LVMH、資生堂、星巴克、優衣庫、PUMA等品牌合作。

此次八月堂與plantica聯名推出的3款絕美系可頌中，使用無毒食用花「三色堇」作為點綴，其花語代表著思慕、想念我吧、無條件的愛、幸福快樂、我們交往吧等甜蜜意義。其中「御所染草莓可頌」使用了草莓果泥與法國鮮奶油熬煮的草莓奶醬還有草莓切片作為妝點，帶來宛若日本古都與貴族文化的氣息，每顆79元。

「金絲雀檸檬可頌」則是以手榨檸檬汁調製成青檸糖霜，外層清脆，內層濕潤柔軟，有著酸甜的檸檬清香。法式蕾絲餅也如同金絲雀舞動的翅膀，每顆79元。至於「白百合巧克力可頌」，使用濃郁的白巧克力奶醬，搭配柔軟質地的花瓣、酥脆的可頌，交織出多層口感，點綴的花朵也如同一座迷你花園，每顆79元。