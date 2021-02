朴信惠神劇將上檔！ 開「心花」美美登封先造勢

朴信惠、曹承佑、成東日主演的懸疑科幻劇JTBC「Sisyphus:the myth」(西西弗斯),將於2月中上檔,超人氣女星朴信惠飾演一位來自未來的超強女戰士,預計將有大量動作場面,可以說是最令粉絲期待的新作。神劇開播在即,女主朴信惠也開始宣傳造勢、頻頻曝光。她登上2月份的時尚雜誌封面,以優雅的梵克雅寶珠寶和溫柔女性化的造型,更拉大她在日前曝裝光劇照帥氣造型的落差,讓人更加期待新作之餘,也展現她演詮釋不同女性角色的演技。

朴信惠此次以兩種不同的形象登上時尚雜誌封面,雖然都是穿著黑色西裝外套、放下優柔長髮,不過分別透過梵克雅寶Frivole金色小花珠寶與將宇天體運行縮小的Lady Arpels Planétarium珠寶腕表的襯托之下,分別展現活潑與內斂的雙重優雅。