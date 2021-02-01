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朴信惠神劇將上檔！ 開「心花」美美登封先造勢
朴信惠、曹承佑、成東日主演的懸疑科幻劇JTBC「Sisyphus：the myth」（西西弗斯），將於2月中上檔，超人氣女星朴信惠飾演一位來自未來的超強女戰士，預計將有大量動作場面，可以說是最令粉絲期待的新作。神劇開播在即，女主朴信惠也開始宣傳造勢、頻頻曝光。她登上2月份的時尚雜誌封面，以優雅的梵克雅寶珠寶和溫柔女性化的造型，更拉大她在日前曝裝光劇照帥氣造型的落差，讓人更加期待新作之餘，也展現她演詮釋不同女性角色的演技。
朴信惠此次以兩種不同的形象登上時尚雜誌封面，雖然都是穿著黑色西裝外套、放下優柔長髮，不過分別透過梵克雅寶Frivole金色小花珠寶與將宇天體運行縮小的Lady Arpels Planétarium珠寶腕表的襯托之下，分別展現活潑與內斂的雙重優雅。
Frivole系列介紹以貴重金屬打造立體的愛心花瓣，組成小花，每一片花瓣均經由工匠以手工細作鏡面拋光，使璀璨金屬折射出奪目光芒，花卉如微風輕拂下搖曳生姿，立體靈動、精巧輕盈。而朴信惠所配戴的Lady Arpels Planétarium珠寶腕表，將太陽系的運行微型化放在表盤上，以粉紅色珍珠貝母水星，綠色琺瑯金星，綠松石地球，鑽石作為月亮，精緻地將宇宙戴上手。配襯ady Arpels Planétarium腕表的則是以品牌傳承已久的金珠工藝打造的Perlée系列珠寶，主要就是從1920年代開始出現在梵克雅寶的金質圓珠，系列作品包括戒指、項鍊、手鐲及耳環等，適合自由搭配，以無盡的組合展現個人風格。
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