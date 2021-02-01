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朴信惠神劇將上檔！ 開「心花」美美登封先造勢

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
朴信惠配戴梵克雅寶珠寶與腕表登上時尚雜封面。圖／取自W KOREA網站、梵克雅寶提供
朴信惠配戴梵克雅寶珠寶與腕表登上時尚雜封面。圖／取自W KOREA網站、梵克雅寶提供

朴信惠、曹承佑、成東日主演的懸疑科幻劇JTBC「Sisyphus：the myth」（西西弗斯），將於2月中上檔，超人氣女星朴信惠飾演一位來自未來的超強女戰士，預計將有大量動作場面，可以說是最令粉絲期待的新作。神劇開播在即，女主朴信惠也開始宣傳造勢、頻頻曝光。她登上2月份的時尚雜誌封面，以優雅的梵克雅寶珠寶和溫柔女性化的造型，更拉大她在日前曝裝光劇照帥氣造型的落差，讓人更加期待新作之餘，也展現她演詮釋不同女性角色的演技。

朴信惠此次以兩種不同的形象登上時尚雜誌封面，雖然都是穿著黑色西裝外套、放下優柔長髮，不過分別透過梵克雅寶Frivole金色小花珠寶與將宇天體運行縮小的Lady Arpels Planétarium珠寶腕表的襯托之下，分別展現活潑與內斂的雙重優雅。

Frivole系列介紹以貴重金屬打造立體的愛心花瓣，組成小花，每一片花瓣均經由工匠以手工細作鏡面拋光，使璀璨金屬折射出奪目光芒，花卉如微風輕拂下搖曳生姿，立體靈動、精巧輕盈。而朴信惠所配戴的Lady Arpels Planétarium珠寶腕表，將太陽系的運行微型化放在表盤上，以粉紅色珍珠貝母水星，綠色琺瑯金星，綠松石地球，鑽石作為月亮，精緻地將宇宙戴上手。配襯ady Arpels Planétarium腕表的則是以品牌傳承已久的金珠工藝打造的Perlée系列珠寶，主要就是從1920年代開始出現在梵克雅寶的金質圓珠，系列作品包括戒指、項鍊、手鐲及耳環等，適合自由搭配，以無盡的組合展現個人風格。

梵克雅寶Frivole Between the Finger Ring指間戒，黃K金鑲嵌鑽石，29萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole Between the Finger Ring指間戒，黃K金鑲嵌鑽石，29萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole胸針吊墜超大型款式，黃K金鑲嵌鑽石，23萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Perlée pearls of gold戒指中型款式，玫瑰金材質，35,900元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée pearls of gold戒指中型款式，玫瑰金材質，35,900元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lady Arpels Planetarium腕表，白K金鑲嵌東陵石、珍珠母貝、綠松石、鑽石，745萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lady Arpels Planetarium腕表，白K金鑲嵌東陵石、珍珠母貝、綠松石、鑽石，745萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée鑽石手鐲，白K金鑲嵌鑽石，129萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée鑽石手鐲，白K金鑲嵌鑽石，129萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée鑽石戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石，41萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée鑽石戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石，41萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée pearls of gold手鐲中型款式，13萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée pearls of gold手鐲中型款式，13萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée鑽石吊墜，玫瑰金鑲嵌鑽石，20萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée鑽石吊墜，玫瑰金鑲嵌鑽石，20萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole胸針吊墜超大型款式，價格電洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole胸針吊墜超大型款式，價格電洽。圖／梵克雅寶提供
朴信惠配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜封面。圖／取自W KOREA網站
朴信惠配戴梵克雅寶珠寶登上時尚雜封面。圖／取自W KOREA網站
梵克雅寶Frivole耳環，3朵花迷你款式，黃K金鑲嵌鑽石，21萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole耳環，3朵花迷你款式，黃K金鑲嵌鑽石，21萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
朴信惠配戴梵克雅寶珠寶與腕表登上時尚雜封面。圖／取自W KOREA網站
朴信惠配戴梵克雅寶珠寶與腕表登上時尚雜封面。圖／取自W KOREA網站
梵克雅寶Frivole戒指，黃K金鑲嵌鑽石，27萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole戒指，黃K金鑲嵌鑽石，27萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée鑽石耳環，玫瑰金鑲嵌鑽石，35萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
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