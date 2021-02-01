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特色小七新年踩點去！ 寶可夢對戰夯、OPEN小將變身綿羊

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
OPEN POINT行動隨時取推出「春節、情人節限時優惠」指定CITY系列飲品同品項組合享優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT行動隨時取推出「春節、情人節限時優惠」指定CITY系列飲品同品項組合享優惠。圖／7-ELEVEN提供

迎接春節7天連假，7-ELEVEN提供各式優惠與便利服務，讓你不管出門拜年還是在家防疫都可以盡情享受吃喝玩樂的樂趣。

如果是每天都得來一杯CITY飲品的人，絕不能錯過OPEN POINT行動隨時取「春節、情人節限時優惠活動」，2月10日起至2月12日連續3天，CITY TEA現萃茶熱四季春青茶35杯888元、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶20杯888元；緊接著2月14日起至2月16日止連續3天則推出「情人節快樂」優惠，包括指定CITY系列飲品祭出77、99、520元等優惠組合，還有限定巧克力、蜂蜜水等商品超值優惠。

過年若要拜訪親友當然不能少了伴手禮，7-ELEVEN今年推出「2021好運犇來」開運零食主題專案架，除超大包零食獨家超值贈品，也於2月10日起獨家販售4款星宇航空推薦餅乾、洋芋片，並自當日上午7點11分開始展開加碼活動，凡購買專案架或春節禮盒指定商品滿3件即贈「台南南鯤鯓代天府招財錢母」乙枚，數量有限贈完為止。招財錢母是經南鯤鯓五府千歲眾神加持、且完成過香火儀式，經典的南鯤鯓代天府牌樓造型值得收藏，可立體擺放在家中財位，也可將錢母取下放於皮夾內聚財，免群聚排隊就能入手。2月1日至2月2日限時2天使用LINE Pay綁定OPEN POINT會員，單筆滿500元贈50點LINE Point外，再獲得3.3% OPEN POINT點數回饋。

連假期間也不能錯過位於全台各地的7-ELEVEN特色門市，包括最新開幕位於板橋府中門市的日本限定直送寶可夢主題店、台南康樂門市與高雄瑞賢門市2家SNOOPY主題店，位於南投清境農場經典的清境門市更於2021年打造全新「OPEN!小瑞士花園」場景，讓民眾不僅可以到門市就近補給外，更能刷一波IG美照。

7-ELEVEN「寶可夢主題店」限定登場，門市設計由日本寶可夢公司親自操刀，以粉絲最愛的3D寶可夢結合卡牌為主題。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「寶可夢主題店」限定登場，門市設計由日本寶可夢公司親自操刀，以粉絲最愛的3D寶可夢結合卡牌為主題。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月10日上午7點11分開始展開加碼活動，凡購買專案架或春節禮盒指定商品滿3件即贈「台南南鯤鯓代天府招財錢母」乙枚。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月10日上午7點11分開始展開加碼活動，凡購買專案架或春節禮盒指定商品滿3件即贈「台南南鯤鯓代天府招財錢母」乙枚。圖／7-ELEVEN提供
清境商場瞭望台還有OPEN小將綿羊造型椅，絕對是拍照打卡的熱門首選景點。圖／7-ELEVEN提供
清境商場瞭望台還有OPEN小將綿羊造型椅，絕對是拍照打卡的熱門首選景點。圖／7-ELEVEN提供
清境商場入口首創高達3.5公尺的巨型OPEN小將綿羊造型公仔，商場內更設置綿羊造型的OPEN!家族融入各項設施中。圖／7-ELEVEN提供
清境商場入口首創高達3.5公尺的巨型OPEN小將綿羊造型公仔，商場內更設置綿羊造型的OPEN!家族融入各項設施中。圖／7-ELEVEN提供
台南SNOOPY史努比主題店採用運動風格設計，也帶出花生漫畫（PEANUTS）角色們對棒球的熱愛，讓來訪粉絲拍好拍滿。圖／7-ELEVEN提供
台南SNOOPY史努比主題店採用運動風格設計，也帶出花生漫畫（PEANUTS）角色們對棒球的熱愛，讓來訪粉絲拍好拍滿。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!小瑞士花園將迷宮設計以3D立體彩繪方式設置在入園處的階梯上，讓人不禁加快腳步想趕快入園體驗。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!小瑞士花園將迷宮設計以3D立體彩繪方式設置在入園處的階梯上，讓人不禁加快腳步想趕快入園體驗。圖／7-ELEVEN提供
春節透過ibon機台購買票券，享9大獨家優惠。圖／7-ELEVEN提供
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春節 零食 清境

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