特色小七新年踩點去！ 寶可夢對戰夯、OPEN小將變身綿羊

迎接春節7天連假，7-ELEVEN提供各式優惠與便利服務，讓你不管出門拜年還是在家防疫都可以盡情享受吃喝玩樂的樂趣。

如果是每天都得來一杯CITY飲品的人，絕不能錯過OPEN POINT行動隨時取「春節、情人節限時優惠活動」，2月10日起至2月12日連續3天，CITY TEA現萃茶熱四季春青茶35杯888元、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶20杯888元；緊接著2月14日起至2月16日止連續3天則推出「情人節快樂」優惠，包括指定CITY系列飲品祭出77、99、520元等優惠組合，還有限定巧克力、蜂蜜水等商品超值優惠。

過年若要拜訪親友當然不能少了伴手禮，7-ELEVEN今年推出「2021好運犇來」開運零食主題專案架，除超大包零食獨家超值贈品，也於2月10日起獨家販售4款星宇航空推薦餅乾、洋芋片，並自當日上午7點11分開始展開加碼活動，凡購買專案架或春節禮盒指定商品滿3件即贈「台南南鯤鯓代天府招財錢母」乙枚，數量有限贈完為止。招財錢母是經南鯤鯓五府千歲眾神加持、且完成過香火儀式，經典的南鯤鯓代天府牌樓造型值得收藏，可立體擺放在家中財位，也可將錢母取下放於皮夾內聚財，免群聚排隊就能入手。2月1日至2月2日限時2天使用LINE Pay綁定OPEN POINT會員，單筆滿500元贈50點LINE Point外，再獲得3.3% OPEN POINT點數回饋。