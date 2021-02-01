心靈和肚肚都得到滿足的昇華！台北十大和牛吃到飽火鍋來了

和牛我還不吃爆！

今年低溫天氣持續不斷，甚至讓台北民眾都可以上山賞雪，也造成暖暖包之亂，這個時候最適合的就是來個熱騰騰的火鍋暖暖胃啦！最近多了許多主打和牛吃到飽的火鍋店，讓冬天胃口大開的大家可以吃個夠，簡直是聚餐必去的好地方啊！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》為大家調查了台北地區的和牛吃到飽火鍋店，還不快收藏起來！

image source：fb/武鶴 和牛火鍋 台北吉林

10 武鶴和牛火鍋

武鶴和牛火鍋的標語：「不吃飽一點，哪有力氣減肥！」他們的和牛吃到飽分為1980元、1380元和入門款769元三個價位，最高價位的套餐更有來自日本的神戶霜降和牛，提供昆布、泡菜、大漢蒙古、番茄、花雕雞和麻辣六種不同風味的湯底。吃到飽套餐中除了有多種來自澳洲、美國和日本的高級和牛外還有許多海鮮讓大家吃個夠！

在行天宮、信義區、板橋、新莊及蘆洲都各有分店，每家在Google評分有4.6分以上，部分店家提供包廂，非常適合聚餐或慶生喔～

武鶴和牛火鍋吉林店

地址：台北市中山區吉林路228號（其他分店請點此）



9 華國但馬屋

華國但馬屋與一般分店不同，這裡是由飯店直接經營，不僅在肉品講求日本直送，連裝潢也一點都不隨便，特別請了日籍設計師設計規劃～

原本就以和牛主打的華國但馬屋，為了讓小資族可以用平價也能品嚐到上等的和牛，在假日推出下午茶限定吃到飽套餐（每人920元），讓上班族可以睡到飽再去吃到爽，慰勞自己一週的辛勞。套餐裡選用的是日本黑毛和牛腿肉，湯底則提供壽喜燒、正宗日式涮涮鍋兩種，兩人以上的話還可以同時選擇兩個湯底！

華國但馬屋

地址：台北市中山區林森北路600號

8 BEEF KING

從台中紅到台北的BEEF KING座落於信義區ATT4fun十樓，是許多人紀念日和節日首選的餐廳，晚上還可以眺望台北101夜景。

湯底採用麻辣和胡椒豬肚雞湯，而吃到飽套餐分為經典和牛2499元、豪華和牛3799元、神領域和牛6999元、皇家御用伊藤牧場和牛9999元四個價位，高級享受每一片和牛，油花分布均勻，肉質軟嫩好吃，絕對讓你有身在日本的感覺，簡直是貴婦級體驗！網友說：「肉品真的很厲害，完全可以不用沾醬就很好吃，原味湯頭鮮甜好喝，麻辣湯麻而不辣，味道也很好！海鮮也算新鮮，龍蝦也很好吃！」

Beef King 信義旗艦店

地址：台北市信義區松壽路12號10樓之2

7 日暮裏冷藏和牛鍋物放題

來自台中的「築間餐飲集團」所開，一年內已經在北中南各有分店。才剛開幕不到三個月，就吸引非常多人朝聖。台北店開到凌晨4點，讓大家即使晚下班也不會餓肚子，更是喝完酒吃宵夜的好地方。

日暮裏的和牛套餐價位落在788元，店家選用澳洲冷藏和牛雪花和澳洲冷藏和牛霜降。店裡的自助吧也是其中賣點，和風壽喜雜炊和「Hershey's冰沙」都非常受歡迎。網友對肉質非常滿意：「牛肉的品質不錯很新鮮，超推霜降和牛，切得滿厚的吃起來好滿足。豬肉採用台灣黑豬肉，豬雪花也很好吃，油花、瘦肉的比例恰當，吃起來不會很油膩。」

日暮裏 冷蔵熟成肉専売．和牛鍋物食べ放題 台北南京店

地址：台北市中山區南京東路一段138號2樓

6 饌和牛

肉多多集團旗下第一個和牛火鍋品牌，終於從台南開到台北，提供老火湯，還可搭配日系壽喜燒、味增牛奶、養顏番茄、韓式大醬湯、爆炒饌麻辣，五種不同口味湯頭選擇，一個人就可以享用到兩個不同湯底，可說是單身友善餐廳啊！

價位分為和牛火鍋A5和牛一皿1188元、和牛火鍋+牛泡芙吃到飽726元、和牛火鍋吃到飽+和牛泡芙一入638元，而1188元和726元套餐除了有和牛肉片吃到飽外，還附有熟食骰子和牛和和牛手卷無限供應，讓許多網友都表示會再訪呢！還有網友表示：我們點的套餐還有和牛五重奏，超豐富！特別喜歡和牛泡芙，起司還會牽絲，冬天來吃火鍋好幸福，推薦～

饌和牛 台北旗艦店

地址：台北市中正區重慶南路一段58號3樓

5 SHABUSATO涮鍋里

座落於信義區的微風南山廣場，採一人一鍋，湯底有昆布、壽喜燒、膠原蛋白湯、辛辣雞湯和豚骨湯底供客人選擇。晚餐價位分為經典套餐698元與特選套餐1098元，選用澳洲上品和牛與美國極黑和牛，還提供熟食自助吧，不管是炸物還是壽司都讓大家吃有味覺上的享受。

網友稱讚：「以那個價位可以吃到澳洲和牛我覺得很可以，油花很美，從第一盤到最後都很有水準，讓我覺得沒有白花錢！」

SHABUSATO涮鍋里 微風南山店

地址：台北市信義區松智路17號5樓

4 有之和牛 鍋物放題

有之和牛是築間火鍋集團旗下的和牛火鍋品牌，距離永春捷運站不到5分鐘的距離，吃完還可以到信義區散散步。店家提供788元（澳洲和牛）和1588元（日本+澳洲和牛），不同價位也會提供不同湯底作選擇。另一個亮點則是店內提供的Hershey's巧克力冰沙，有牛奶巧克力和摩卡巧克力兩種口味，味道濃郁，受到許多客人的喜愛。

網友表示：「我們第一輪的肉都先點和牛而已，和牛的油花特別好看，看的出品質很好，肉片沒有客氣，每一盤都比一般吃都飽給的多！真的覺得很值得~」

有之和牛 台北忠孝店

地址：台北市信義區忠孝東路五段497號1樓

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3 涮乃葉

各位饕客注意！涮乃葉限定信義遠百店（A13）提供和牛吃到飽喔！店家提供昆布、豆乳、魚介豚骨和辣和風味噌湯四種湯頭，而他們選用了美國極黑和牛並提供秘制咖哩和鮭魚、鮪魚和鯛魚等壽司吃到飽，這個CP值絕對讓大家能吃回本。

別以為只有這樣，店家為了讓大家的胃得到滿足，連甜點都不馬虎，提供鬆餅和霜淇淋，為一頓美味的火鍋劃下完美句點。

涮乃葉信義遠百店（A13）

地址：台北市台北市松仁路58號7樓

2 和牛涮日式鍋物放題

和牛涮為王品集團旗下和牛火鍋品牌，可說是一位難求，甚至聽說平日現場候位要等到9點才有位置呢！湯底選擇有昆布湯、九州蒜味湯、牛骨湯、壽喜燒、椒香麻辣湯，選用美國和牛，套餐價位分為：頂級和牛套餐（和牛壽司吃到飽）718元、極上和牛套餐638元。

現在使用王品App不只可以集點，還不定時有限定優惠，大家千萬不要錯過喔！網友紛紛讚美：「食材服務都物超所值，和牛不沾醬都吃得出甜味，豬肉很爽Q，其他肉品也有一定水準，也不會因為第二輪以後出餐改用較差肉品。」

和牛涮 日式鍋物放題 台北忠孝東店

地址：台北市大安區忠孝東路四段128號2樓

1 新馬辣經典麻辣鍋

是不是有很多人都不知道馬辣跟新馬辣的關係呢？其實新馬辣是馬辣的升級版，原本在馬辣需要加錢才吃得到的和牛和紅蝦，在這裡都有，餐廳依然保留了大家最愛的16種哈根達斯，和8種莫凡彼冰淇淋，真的是相當佛心啊！

選用美國極黑和牛，提供馬辣鍋、膠原蛋白鍋、酸菜鍋、花雕雞鍋和蔬菜鍋作選擇，價位則落在午餐725元，晚餐825元，非常划算。不過有提供和牛的【PLUS＋升級版】目前只有信義遠百A13和西門峨嵋店，想一飽口福的網友，千萬不要跑錯囉～

新馬辣經典麻辣鍋-信義遠百店Plus+

地址：台北市信義區松壽路13號14樓

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月16日至2021年01月14日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北和牛火鍋吃到飽店家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



