聽新聞
test
0:00 / 0:00
國內樂器出國竟檢出蟲害？ 疫情期間找設計師量身解決！
台東成立23年的「Amis旮亙樂團」，使用傳統竹樂器演奏，但「蟲害」始終讓樂團困擾，樂器不是被蟲蛀，就是出國入境被檢出蟲子卡關。樂團趁疫情無法出國空檔，商請國內名設計師阿瑪亞‧賽斐格重新設計樂器，解決蟲害問題，嶄新樂器預計今年暑假問世。
Amis旮亙樂團團長少多宜說，樂團依循祖先傳統使用竹子素材，製作竹鐘、竹笛、口簧琴等竹製樂器，但因是天然素材，樂器常被蟲蛀，必需時唱更新，3年前到澳洲演出時，樂器竟被檢驗出有蟲子，當場遭扣押，所幸當地有竹子，只能就地採集製成樂器，才得以演出。
成立23年來的Amis旮亙樂團，使用竹製樂器傳遞阿美族美妙樂聲，已是國內一支知名文化樂團，經常受邀出國演出，不過，蟲子問題確實讓樂團困擾，幸疫情影響無法出國期間，日前商請名設計師阿瑪亞‧賽斐格重新設計樂器，保留傳統元素，增加工藝美學。
阿瑪亞‧賽斐格說，他會以現代3D雕刻技術來設計，把易被蟲蛀的竹子，外觀採用輕金屬素材包覆，並搭配輕材質的鋼塑架子取代原木，這樣就能解決蟲害問題，新樂器將呈現美觀，好收納的功能，整體外觀更具精緻，最快暑假就能製成，大家可以拭目以待。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言