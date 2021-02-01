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國內樂器出國竟檢出蟲害？ 疫情期間找設計師量身解決！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
阿瑪亞‧賽斐格將以現代3D雕刻技術來設計，把易被蟲蛀的竹子，外觀採用輕金屬素材包覆，並搭配輕材質的鋼塑架子取代原木，決蟲害問題。圖／阿瑪亞‧賽斐格提供
阿瑪亞‧賽斐格將以現代3D雕刻技術來設計，把易被蟲蛀的竹子，外觀採用輕金屬素材包覆，並搭配輕材質的鋼塑架子取代原木，決蟲害問題。圖／阿瑪亞‧賽斐格提供

台東成立23年的「Amis旮亙樂團」，使用傳統竹樂器演奏，但「蟲害」始終讓樂團困擾，樂器不是被蟲蛀，就是出國入境被檢出蟲子卡關。樂團趁疫情無法出國空檔，商請國內名設計師阿瑪亞‧賽斐格重新設計樂器，解決蟲害問題，嶄新樂器預計今年暑假問世。

Amis旮亙樂團團長少多宜說，樂團依循祖先傳統使用竹子素材，製作竹鐘、竹笛、口簧琴等竹製樂器，但因是天然素材，樂器常被蟲蛀，必需時唱更新，3年前到澳洲演出時，樂器竟被檢驗出有蟲子，當場遭扣押，所幸當地有竹子，只能就地採集製成樂器，才得以演出。

成立23年來的Amis旮亙樂團，使用竹製樂器傳遞阿美族美妙樂聲，已是國內一支知名文化樂團，經常受邀出國演出，不過，蟲子問題確實讓樂團困擾，幸疫情影響無法出國期間，日前商請名設計師阿瑪亞‧賽斐格重新設計樂器，保留傳統元素，增加工藝美學。

阿瑪亞‧賽斐格說，他會以現代3D雕刻技術來設計，把易被蟲蛀的竹子，外觀採用輕金屬素材包覆，並搭配輕材質的鋼塑架子取代原木，這樣就能解決蟲害問題，新樂器將呈現美觀，好收納的功能，整體外觀更具精緻，最快暑假就能製成，大家可以拭目以待。

Amis旮亙樂團商請國內名設計師阿瑪亞‧賽斐格（右）重新設計樂器，解決蟲害問題。圖／阿瑪亞‧賽斐格提供
Amis旮亙樂團商請國內名設計師阿瑪亞‧賽斐格（右）重新設計樂器，解決蟲害問題。圖／阿瑪亞‧賽斐格提供
3年前Amis旮亙樂團受邀到澳洲演出時，樂器竟被檢驗出有蟲子，當場遭扣押銷毀。圖／阿瑪亞‧賽斐格提供
3年前Amis旮亙樂團受邀到澳洲演出時，樂器竟被檢驗出有蟲子，當場遭扣押銷毀。圖／阿瑪亞‧賽斐格提供
新樂器將呈現美觀，好收納的功能，整體外觀更具精緻。圖／阿瑪亞‧賽斐格提供
新樂器將呈現美觀，好收納的功能，整體外觀更具精緻。圖／阿瑪亞‧賽斐格提供
台東成立23年的阿美族「旮亙樂團」，使用傳統竹樂器演奏，但「蟲害」始終讓樂團困擾，樂器不是被蟲蛀，就是出國入境被檢出蟲子卡關。記者尤聰光／攝影
台東成立23年的阿美族「旮亙樂團」，使用傳統竹樂器演奏，但「蟲害」始終讓樂團困擾，樂器不是被蟲蛀，就是出國入境被檢出蟲子卡關。記者尤聰光／攝影

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