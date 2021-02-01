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4人同行1人免費！BEEF KING「A5和牛吃到飽」限時優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
BEEF KING推出4人同行、1人免費的優惠活動。圖／BEEF KING提供
BEEF KING推出4人同行、1人免費的優惠活動。圖／BEEF KING提供

標榜全台首間日本頂級和牛吃到飽的鍋物「BEEF KING」，為慶祝新年即將到來，特別限時推出「4人同行1人免費」的優惠方案，從2,499元至9,999元方案皆可適用，最高現賺萬元。

位於ATT 4 FUN的10樓的BEEF KING，提供有多款日本品牌A5和牛、美國USDA PRIME級肉品等食材，而日本和牛就有松阪、近江、宮崎、熊本等知名品牌。其中松阪和牛中的「王女の貞」，飼養於松阪區的「伊藤牧場」，均是選自經三代血統認證的和牛毛種處女牛，採取低密度養殖，一個柵欄只養一頭牛，且全程維持室溫11度飼養，每一年僅產200頭，被視為日本銘柄和牛中最高等級，在台灣每100公克要價2,400元，在店內同樣採無限供應。

BEEF KING共提供2,499、3,799、6,999、9,999等4種不同的用餐方案，其中2,499元方案，就可無限享用日本頂級A5和牛、美國USDA Prime特級沙朗、無骨牛小排、霜降五花牛、西班牙伊比利梅花豬等多樣食材；頂級的9,999元方案，則可無限品嚐王女の貞的5個部位肉品。為慶祝新年到來，即日起至2月28日期間，4人同行，即可享1人免費。（2月11日至2月14日不適用）

日本和牛 品牌 肉品

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