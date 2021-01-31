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影／大師波提切利「手持圓形聖像的年輕男子」25億天價成交
才剛邁入2021年，紐約蘇富比（Sotheby’s）就創下拍賣新紀錄。上週舉辦的「西洋古典油畫及雕塑 – 第一部分」，文藝復興巨匠桑德羅波提且利（Sandro Botticelli）的「手持圓形聖像的年輕男子」，以逾25億元台幣（9,220萬美元）天價成交，成為蘇富比有史以來最高價西洋古典作品，也是少數仍在私人藏家手上的波提且利肖像畫。
「手持圓形聖像的年輕男子」被認為是波提且利在1470年代末期至1480年間的創作。原美國收藏家逾1982年時以130萬美元在拍賣會上購入後一直收藏至今，價格可以說是直接翻了至少70倍。而蘇富比也透露，此次拍賣第二高出價者（underbidder）為亞洲藏家，也可見亞洲區內對西洋古典藝術的需求正持續上升。事實上，「西洋古典油畫及雕塑 – 第一部分」拍賣總成交額逾1.1億美元，其中參與競標的除了來自南北美洲、歐洲的藏家，也有來自台灣、中國內地、新加坡及香港等亞洲各地的藏家。
雖然「手持圓形聖像的年輕男子」並非如「維納斯的誕生」或「春」等出名，不過亦是深具代表性的文藝復興風格肖像畫。波提且利這位曾深受美第奇家族賞識的佛羅倫斯畫家於1510年逝世後曾一度埋沒於歷史中，至19世紀才又重新受到重視。因為繪畫生涯多以宗教場景和古典神話為主，留下非常少量的肖像畫，大多數都如經已經被博物館典藏。
此次拍賣前，波提且利的拍賣紀錄，是2013年時由佳士得在紐約所拍出的「聖母、聖嬰、以及年輕的施洗者約翰」，因為曾為紐約著名的洛克斐勒家族收藏，被暱稱為「The Rockefeller Madonna」，當時以逾1000萬美元成交。此次一口氣將為藝術家的拍賣紀錄上翻了9倍之多。
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