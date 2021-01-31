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江振誠領銜 澳門永利皇宮川江月蟬聯港澳米其林二星
國際名廚江振誠與位於澳門路氹的永利皇宮合作打造的第一間頂級川菜食府——川江月，日前於《香港澳門米其林指南 2021》蟬聯二星肯定；這也是江振誠旗下餐廳繼Restaurant ANDRE、Burnt Ends、RAW以及Zen之後，第五間獲得米其林榮耀肯定的餐廳。
江振誠領銜的永利皇宮川江月，透過嶄新概念及當代手法，演繹精髓薈萃之川菜，在2020年首次勇奪二星。已經超過一年無法造訪澳門的江振誠表示：「雖然疫情為全球餐飲業和我們帶來許多挑戰，但餐廳仍維持了最高水準，這段時間我對於無論是菜色、或是未來發展，都有很多新靈感，期望在疫情過後能儘快再親訪澳門，將所有想法一一實現，為來訪的朋友們創造更難忘的體驗。」
位於澳門永利皇宮內的川江月，由國際名廚江振誠擔任創意廚藝總監，餐廳旨意以嶄新概念、當代手法與時令食材，透過多道薈萃精髓與新派創意的珍饈，為賓客演繹川府菜的細緻、優雅、多變。
從細饗精心設計的主廚賞味菜單，到茶廊品嚐多款特選珍稀佳茗體驗深邃的川菜本味，是四川料理從未有過的極致料理及國際視野；餐廳裝潢亦極盡細緻，從量身定制、高懸大廳的大型彩蝶水晶燈到置於茶廊的馬賽克玻璃牆，處處展露典雅氣派，讓品嚐美饌昇華為感官盛宴。
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