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交給機器編輯、配樂 Valentino高訂影片玩出新花樣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
《Code Temporal》影片中可以看到為虛擬模特量身製作的延時攝影。圖／Valentino提供
《Code Temporal》影片中可以看到為虛擬模特量身製作的延時攝影。圖／Valentino提供

時尚品牌Valentino日前在羅馬科隆納宮 (Galleria Colonna) 發表了2021春夏高級訂製系列作品《Code Temporal》，當時就透露這次的設計靈感源自Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli與強烈衝擊 (Massive Attack) 樂團成員Robert Del Naja的一次對話。就在秀發表的幾天後，Valentino推出了春夏高訂系列同名的視聽藝術作品《Code Temporal》，展示了AI藝術實驗的趣味和成果，也讓本季服裝魅力細節以高科技手法更細膩地展現出來。

《Code Temporal》影片中紀錄了包括本季高訂作品在羅馬的構思和設計過程、工匠的面孔、為虛擬模特量身製作的延時攝影等等，這些內容均由機器自發編輯並配樂，在學術體系、人類創造以及機器學習的自發性之間找到了完美的平衡點。當縫紉機忙碌地運作、工匠握著針線遊走布料之間等片刻，配樂隨之加快節奏、宛如弦樂器被輕輕彈出聲，這些細微變化都讓整支影片看來更生動，有更濃厚的臨場感。

此次作品的數碼編輯工作由人工智能藝術家Mario Klingemman操刀，以他訓練的學習算法進行拍攝和觀察。這也是他繼強烈衝擊樂團的MezzanineXXI巡迴演唱會及2020年發行的《Eutopia》專輯後，又一次對AI藝術實驗的延續嘗試。觀賞影片：https://www.youtube.com/watch?v=_LnGTuea-eE

人工智能藝術家Mario Klingemman。圖／Valentino提供
人工智能藝術家Mario Klingemman。圖／Valentino提供
Robert Del Naja。圖／Valentino提供
Robert Del Naja。圖／Valentino提供
《Code Temporal》影片中可以看到為虛擬模特量身製作的延時攝影。圖／Valentino提供
《Code Temporal》影片中可以看到為虛擬模特量身製作的延時攝影。圖／Valentino提供
《Code Temporal》影片中紀錄了包括本季高訂作品在羅馬的構思和設計過程、工匠的面孔、為虛擬模特量身製作的延時攝影等等。圖／Valentino提供
《Code Temporal》影片中紀錄了包括本季高訂作品在羅馬的構思和設計過程、工匠的面孔、為虛擬模特量身製作的延時攝影等等。圖／Valentino提供

樂團 羅馬

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