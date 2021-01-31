張震、王子宣傳電影 靠兩招用黑西裝穿出不無聊的帥氣

黑色西裝展現的沉穩、俐落，向來是許多男星出席活動的首選造型品，像是最近忙著宣傳新電影的張震、王子（邱勝翊）都紛紛穿上黑色西裝出席相關活動，但卻靠著層次搭配和特殊細節設計，讓看似千篇一律的黑色西裝也能帥氣不無聊。

在台灣好一陣子沒有推出新電影作品的張震，最近為了新作《緝魂》電影展開新一波宣傳，向來「衣Q」超高的他，日前在電影首映會上穿了VERSACE黑色西裝，內搭的白襯衫裡面還有一件黑色的高領，巧妙利用層次穿搭讓這身西裝造型更有獨特個性，帥度似乎也跟著層層上升。