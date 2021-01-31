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張震、王子宣傳電影 靠兩招用黑西裝穿出不無聊的帥氣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
張震以VERSACE黑色西裝層次穿搭出席新片《緝魂》首映會。圖／VERSACE提供
張震以VERSACE黑色西裝層次穿搭出席新片《緝魂》首映會。圖／VERSACE提供

黑色西裝展現的沉穩、俐落，向來是許多男星出席活動的首選造型品，像是最近忙著宣傳新電影的張震、王子（邱勝翊）都紛紛穿上黑色西裝出席相關活動，但卻靠著層次搭配和特殊細節設計，讓看似千篇一律的黑色西裝也能帥氣不無聊。

在台灣好一陣子沒有推出新電影作品的張震，最近為了新作《緝魂》電影展開新一波宣傳，向來「衣Q」超高的他，日前在電影首映會上穿了VERSACE黑色西裝，內搭的白襯衫裡面還有一件黑色的高領，巧妙利用層次穿搭讓這身西裝造型更有獨特個性，帥度似乎也跟著層層上升。

而王子（邱勝翊）則是選穿BOSS 2021春季黑色亮片條紋西裝出席電影《山中森林》演員卡司發布會，在劇中將首度挑戰黑道角色的他，一身黑色西裝已很有架式，而內搭的黑色絲質襯衫、西裝上手工縫製的銀色亮片條紋細節更讓這身造型又多了一點奢華騷包的味道，更強調出王子俊美的螢幕形象。

王子邱勝翊身穿BOSS 2021春季黑色亮片條紋西裝出席電影《山中森林》演員卡司發布會。圖／BOSS提供
王子邱勝翊身穿BOSS 2021春季黑色亮片條紋西裝出席電影《山中森林》演員卡司發布會。圖／BOSS提供
張震以VERSACE黑色西裝層次穿搭出席新片《緝魂》首映會。圖／VERSACE提供
張震以VERSACE黑色西裝層次穿搭出席新片《緝魂》首映會。圖／VERSACE提供
王子邱勝翊身穿BOSS 2021春季黑色亮片條紋西裝出席電影《山中森林》演員卡司發布會。圖／BOSS提供
王子邱勝翊身穿BOSS 2021春季黑色亮片條紋西裝出席電影《山中森林》演員卡司發布會。圖／BOSS提供
最近忙著宣傳新電影的張震、王子（邱勝翊）都紛紛穿上黑色西裝出席相關活動，靠著層次搭配和特殊細節設計，讓看似千篇一律的黑色西裝也能帥氣不無聊。圖／BOSS、VERSACE提供
最近忙著宣傳新電影的張震、王子（邱勝翊）都紛紛穿上黑色西裝出席相關活動，靠著層次搭配和特殊細節設計，讓看似千篇一律的黑色西裝也能帥氣不無聊。圖／BOSS、VERSACE提供
王子邱勝翊身穿BOSS 2021春季黑色亮片條紋西裝出席電影《山中森林》演員卡司發布會。圖／BOSS提供
王子邱勝翊身穿BOSS 2021春季黑色亮片條紋西裝出席電影《山中森林》演員卡司發布會。圖／BOSS提供
張震以VERSACE黑色西裝層次穿搭出席新片《緝魂》首映會。圖／VERSACE提供
張震以VERSACE黑色西裝層次穿搭出席新片《緝魂》首映會。圖／VERSACE提供
張震以VERSACE黑色西裝層次穿搭出席新片《緝魂》首映會。圖／VERSACE提供
張震以VERSACE黑色西裝層次穿搭出席新片《緝魂》首映會。圖／VERSACE提供

西裝 電影 黑道

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