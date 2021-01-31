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拍下搞怪甜蜜的每一刻 Gucci推限定版雜誌慶祝情人節
西洋情人節再過兩周就要到了，時尚品牌Gucci在此時很應景的推出一本《Gucci Love, Love & Love》雜誌，集結了大量洛杉磯搖滾攝影師Brad Elterman拍攝的作品，可以說是Gucci獻給戀人們的一本充滿「愛」的收藏珍品。
早在上世紀70年代，少年時期的Elterman就帶著他的相機和閃光燈進入了搖滾世界，像是David Bowie、Sex Pistols、Kiss等人都曾出現在他的鏡頭裡，用原始、隨性的影像風格紀錄了那個時代才華橫溢又獨特的人們純真、自我流露的面貌與生活。從2014年開始，Elterman一邊繼續自己的攝影工作，一邊製作了一本用於展示自己作品《Fanzine》，這本限量版出版物不炫技的形式也讓Gucci創意總監Alessandro Michele非常欣賞，於是這次決定與Elterman合作，共同製作一本雜誌來慶祝情人節。
在《Gucci Love, Love & Love》雜誌中，Elterman在他的家鄉洛杉磯捕捉到了各種形式的愛情影像，畫面中穿戴著Gucci設計單品、畫上Gucci彩妝的人們展現出歡樂、積極，在輕快、如搖滾樂風格般的鏡頭和明亮的色彩構圖下，可以看到形形色色的人物用自己獨特的方式展現愛情的多樣性，一些俏皮搞怪的互動方式也保留Gucci品牌風格。除了新拍攝的作品之外，這本雜誌中也能看到Elterman的其他近期作品和海量檔案照片。雜誌可線上閱讀（https://lovelovelove.gucci.com），也可於2月11日前往佛羅倫斯的Gucci Garden書店和紐約的Gucci Wooster購買限量版實體印刷品收藏。
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