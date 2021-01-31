快訊

吳怡農2217票當選綠營北市黨部主委 未現身提4個感謝

羽球年終賽／麟洋配再退印尼傳奇 15連勝連奪3冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情人節贈禮必備！大人系「風味巧克力」火腿、抹茶入味

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
MONBANA今年與新光三越超市／美麗市場合作，推出多款情人節限定版巧克力。圖／MONBANA提供
MONBANA今年與新光三越超市／美麗市場合作，推出多款情人節限定版巧克力。圖／MONBANA提供

西洋情人節即將到來，經典的「巧克力」，仍然是許多愛侶之間傳遞心意的絕佳之選。包括肉RÒU by T-HAM、辻利茶舗、MONBANA等品牌，均於今年推出風味巧克力，甚至還有加入伊比利火腿的甜鹹組合；而BAC則是讓巧克力化為玫瑰蛋糕，藉此傳遞愛意。

台畜旗下的精品肉舖「肉RÒU by T-HAM」，今年攜手全台唯一使用非洲剛果可可豆的巧克力「K’in-Cacao金可可」，共同研發全台首款使用西班牙伊比利風乾火腿製作的「65%伊比利火腿脆片 非洲剛果黑巧克力」，以及選用台灣可可豆搭配台灣豬培根所製作的「70%培根脆片 屏東黑巧克力」，讓肉脂與巧克力融合成鹹香交錯的滋味，每片售價350元，2入巧克力禮盒售價780元（口味各1），4入巧克力禮盒1,480元（口味各2）。

來自京都、擁有百年歷史的辻利茶舗，此次使用石磨慢磨而成的辻利抹茶粉，拌入具有百年歷史的比利時嘉麗寶32%白巧克力中，以全新的比例配方，調製出「極韻抹茶生巧克力」，具有絲滑口感與苦甜的成熟韻味，最後再灑上抹茶粉，入口時更添撲鼻茶香，每份299元。

擁有百年歷史的法國MONBANA，今年獨家與新光三越超市／美麗市場合作，推出情人節限定版巧克力。「榛果牛奶巧克力棒」將牛奶巧克力加入榛果醬，帶來榛果獨特香氣，每份109元；「72%黑巧克力棒」採用純可可脂原料、72%黑巧克力，風味醇厚且苦甜不澀，每份119元。新光三越台南新天地B2美麗市場另獨家銷售限定款「榛果黑巧克力片」和「覆盆子黑巧克力片」，各為259、269元。

BAC本次再度回歸的「玫你不可」，使用經典巧克力蛋糕為基底，在湯種巧克力戚風蛋糕中，夾上BAC生巧克力餡，帶來濃郁且甜而不膩的滋味組合。外型上則以層層堆疊的手工巧克力花瓣，呈現出花朵綻放的模樣，藉此對情人展現滿滿的心意，3.5吋售價799元。

辻利茶舗今年推出新版本的「極韻抹茶生巧克力」。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗今年推出新版本的「極韻抹茶生巧克力」。圖／辻利茶舗提供
BAC「玫你不可」巧克力蛋糕。圖／BAC提供
BAC「玫你不可」巧克力蛋糕。圖／BAC提供
肉RÒU by T-HAM攜手K’in-Cacao金可可，推出「65%伊比利火腿脆片 非洲剛果黑巧克力」。圖／肉RÒU by T-HAM提供
肉RÒU by T-HAM攜手K’in-Cacao金可可，推出「65%伊比利火腿脆片 非洲剛果黑巧克力」。圖／肉RÒU by T-HAM提供

巧克力 可可

延伸閱讀

凝聚時間的芬芳 情人節獻上路易十三浪漫又大器

FENDI、BURBERRY情人節真的「粉」甜蜜 浪漫表心意

玩你沒玩過的！ 「情人節」最受歡迎五大排行揭曉

經典情侶米奇米妮、彩色愛心 PANDORA情人節送好禮

相關新聞

實體書展因疫取消 線上書展熱鬧開跑電子書7元起

今年的台北國際書展再度因為疫情取消實體展覽，但各電子書、書店線上平台皆推出優惠活動，讓愛書民眾還是可以透過線上書展，安心...

張震、王子宣傳電影 靠兩招用黑西裝穿出不無聊的帥氣

黑色西裝展現的沉穩、俐落，向來是許多男星出席活動的首選造型品，像是最近忙著宣傳新電影的張震、王子（邱勝翊）都紛紛穿上黑色...

交給機器編輯、配樂 Valentino高訂影片玩出新花樣

時尚品牌Valentino日前在羅馬科隆納宮 (Galleria Colonna) 發表了2021春夏高級訂製系列作品《...

拍下搞怪甜蜜的每一刻 Gucci推限定版雜誌慶祝情人節

西洋情人節再過兩周就要到了，時尚品牌Gucci在此時很應景的推出一本《Gucci Love, Love & Love》雜...

情人節贈禮必備！大人系「風味巧克力」火腿、抹茶入味

西洋情人節即將到來，經典的「巧克力」，仍然是許多愛侶之間傳遞心意的絕佳之選。包括肉RÒU by T-HAM、辻利茶舗、M...

買1送1、滿500送500！「洋城義式餐廳」首進苗栗、嘉義

米塔集團旗下的「洋城義大利餐廳」，近日首度進駐苗栗，開設「家樂福苗栗店」，另外還新開設「大潤發嘉義店」，同樣是嘉義首店，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。