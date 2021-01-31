實體書展因疫取消 線上書展熱鬧開跑電子書7元起
今年的台北國際書展再度因為疫情取消實體展覽，但各電子書、書店線上平台皆推出優惠活動，讓愛書民眾還是可以透過線上書展，安心享受閱讀樂趣。
樂天Kobo
1月31日最後一天！全站超過600萬本的中、外文電子書、雜誌，皆享7.2折超值優惠，單筆滿額1,688元即可獲得樂天點數338點，登錄活動表單，還可再抽電子書閱讀器，搭配站上各類型書展單本7.9折起的優惠活動折扣加乘最划算。同步推出閱讀器超值優惠，購機最高現折1,400元，再送最高1,200元購書金。
中華電信Hami書城
1月31日最後一天！Hami書城攜手時報文化、讀書共和國、采實出版等出版社，推出多款暢銷電子書限時優惠，包括由資深防疫專家分享對抗傳染病的親身經驗、教民眾如何保護自己的《對決病毒最前線》，以及超實用《健身新手重訓攻略》，防疫期間，大家也能學會在家健身，精彩好書通通下殺5折起。活動期間於Hami書城全站消費滿2,000元，還有機會抽總價6,000元的書籍購物金。把握今天，只要於Hami書城線上書展活動網頁登入會員，即可於15本精選電子書中，任選1本免費下載。
Readmoo讀墨電子書
即日起至2月17日，陸續推出全站滿3本（含以上）7.5折、單日限時免費領書、限時超低價、新會員註冊加碼額外紅利及200元購書優惠、mooInk系列閱讀器與套書組合優惠，及禮券儲值滿額送閱讀器活動。
博客來
即日起至4月9日，集結超過30萬本中文、外文、簡體圖書、雜誌全面1折起，結帳滿千元再享現折100元；還有萬種電子書參展7元起，參展數歷年最多。迎接農曆年假，博客來國際書展網羅熱門文學小說、商業理財、心理勵志、語言學習、童書、漫畫、圖文書等20多種類型，還有套書專區本本結帳再現折100元，滿足全齡讀者需求。博客來更自即日起至2月4日推出快閃補書加碼優惠，限時折價券天天領，完成簽到5次以上還可再抽999元禮物卡。
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