實體書展因疫取消 線上書展熱鬧開跑電子書7元起

今年的台北國際書展再度因為疫情取消實體展覽，但各電子書、書店線上平台皆推出優惠活動，讓愛書民眾還是可以透過線上書展，安心享受閱讀樂趣。

樂天Kobo

1月31日最後一天！全站超過600萬本的中、外文電子書、雜誌，皆享7.2折超值優惠，單筆滿額1,688元即可獲得樂天點數338點，登錄活動表單，還可再抽電子書閱讀器，搭配站上各類型書展單本7.9折起的優惠活動折扣加乘最划算。同步推出閱讀器超值優惠，購機最高現折1,400元，再送最高1,200元購書金。

中華電信Hami書城

1月31日最後一天！Hami書城攜手時報文化、讀書共和國、采實出版等出版社，推出多款暢銷電子書限時優惠，包括由資深防疫專家分享對抗傳染病的親身經驗、教民眾如何保護自己的《對決病毒最前線》，以及超實用《健身新手重訓攻略》，防疫期間，大家也能學會在家健身，精彩好書通通下殺5折起。活動期間於Hami書城全站消費滿2,000元，還有機會抽總價6,000元的書籍購物金。把握今天，只要於Hami書城線上書展活動網頁登入會員，即可於15本精選電子書中，任選1本免費下載。

Readmoo讀墨電子書

即日起至2月17日，陸續推出全站滿3本（含以上）7.5折、單日限時免費領書、限時超低價、新會員註冊加碼額外紅利及200元購書優惠、mooInk系列閱讀器與套書組合優惠，及禮券儲值滿額送閱讀器活動。