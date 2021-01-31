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買1送1、滿500送500！「洋城義式餐廳」首進苗栗、嘉義

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
洋城義大利餐廳提供有義大利麵、燉飯等餐點。圖／米塔集團提供
洋城義大利餐廳提供有義大利麵、燉飯等餐點。圖／米塔集團提供

米塔集團旗下的「洋城義大利餐廳」，近日首度進駐苗栗，開設「家樂福苗栗店」，另外還新開設「大潤發嘉義店」，同樣是嘉義首店，各增添苗栗與嘉義民眾的用餐新選擇。為慶祝新店開幕，還有指定餐點買1送1、滿500送500等不同優惠。

米塔集團旗下擁有義式、日式、中式等17個不同品牌，其中「洋城義大利餐廳」提供有平價義大利麵、燉飯、焗烤飯麵、比薩等不同餐點，目前包括台北、台南、高雄等地已有十餘間分店。新開幕「家樂福苗栗店」，位於家樂福內，入口採鳥籠裝飾造景，並以歐式裝潢為主，而「嘉義大潤發店」同樣是嘉義首間門市，均提供各款招牌的義式風格餐點。

為慶祝新店開幕，洋城苗栗店即日起至2月10日期間，點購「比利時茄汁海鮮義大利麵套餐」或「鄉村鑄鐵牛肉燉飯套餐」，就送「蒜辣培根義大利麵套餐」1份，每日限量100份；至2月28日前，消費滿500元即贈500元商品抵用券。另外即日起至2月10日期間，至嘉義大潤發店點「蒜爆海大蝦義大利麵套餐」或「鄉村鑄鐵牛肉燉飯套餐」，就送「蒜辣培根義大利麵套餐」，每日限量100份；2月11日至2月28日期間，消費滿500元即贈500元商品抵用券。

義大利 套餐

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