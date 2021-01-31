小香控up！香奈兒專場網拍 連標籤都在根本全新品

倫敦邦瀚斯（Bonhams）將於2月5日起至16日止，首次舉辦香奈兒網拍專場，共有200多件涵蓋服裝、鞋履、首飾、包包等精選品項，其中包括經典的斜紋軟呢外套與BOY CHANEL包等，大部分拍品均來自單一藏家，並都未曾穿戴過。

此次上拍共有逾90件自香奈兒時裝秀上的服裝單品，從經典的斜紋軟呢套裝、牛仔褲、到小外套等，都是2010年之後這近10年間香奈兒所推出的單品，包括來自杜拜度假系列、古巴度假系列、以及去年超級市場大秀等熱門系列的作品，不但從未穿戴過，連原本販售時的服裝標籤都還完整。