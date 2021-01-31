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小香控up！香奈兒專場網拍 連標籤都在根本全新品

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
倫敦邦瀚斯將於2月5日起至16日止，舉辦時尚品牌香奈兒為主題的網拍專場。圖／邦瀚斯提供
倫敦邦瀚斯將於2月5日起至16日止，舉辦時尚品牌香奈兒為主題的網拍專場。圖／邦瀚斯提供

倫敦邦瀚斯（Bonhams）將於2月5日起至16日止，首次舉辦香奈兒網拍專場，共有200多件涵蓋服裝、鞋履、首飾、包包等精選品項，其中包括經典的斜紋軟呢外套與BOY CHANEL包等，大部分拍品均來自單一藏家，並都未曾穿戴過。

此次上拍共有逾90件自香奈兒時裝秀上的服裝單品，從經典的斜紋軟呢套裝、牛仔褲、到小外套等，都是2010年之後這近10年間香奈兒所推出的單品，包括來自杜拜度假系列、古巴度假系列、以及去年超級市場大秀等熱門系列的作品，不但從未穿戴過，連原本販售時的服裝標籤都還完整。

而眾所矚目的包包總共有19款上拍，包括經典的方形肩背包，到Graffiti塗鴉郵差包等近十年大秀的熱門包款。珠寶配飾部分亦有許多使用標誌性素材珍珠與雙C logo的單品，以及一對裝飾山茶花的雨鞋。

香奈兒2011年早秋系列Lesage工坊拜占庭風斜紋軟呢翻蓋包，估價約2000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
香奈兒2011年早秋系列Lesage工坊拜占庭風斜紋軟呢翻蓋包，估價約2000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
香奈兒2014度假系列黑白雙色Coco Sailor翻蓋包，估價約2,500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
香奈兒2014度假系列黑白雙色Coco Sailor翻蓋包，估價約2,500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
香奈兒2003雙C logo金屬紐索繩耳環，估價約200英鎊起。圖／邦瀚斯提供
香奈兒2003雙C logo金屬紐索繩耳環，估價約200英鎊起。圖／邦瀚斯提供
香奈兒2015杜拜度假系列金色珍珠月亮項鍊，估價約500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
香奈兒2015杜拜度假系列金色珍珠月亮項鍊，估價約500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
香奈兒2015薩爾斯堡工坊系列琺瑯夾式耳環，估價約300英鎊起。圖／邦瀚斯提供
香奈兒2015薩爾斯堡工坊系列琺瑯夾式耳環，估價約300英鎊起。圖／邦瀚斯提供
香奈兒2014巴黎-達拉斯系列藍色金屬光澤Boy Chanel中型款，估價約2500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
香奈兒2014巴黎-達拉斯系列藍色金屬光澤Boy Chanel中型款，估價約2500英鎊起。圖／邦瀚斯提供
香奈兒2012度假系列白色刷毛短外套，估價約400英鎊起。圖／邦瀚斯提供
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