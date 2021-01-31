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凝聚時間的芬芳 情人節獻上路易十三浪漫又大器

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
路易十三是慶賀人生所有重要里程碑最合適的選擇。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三是慶賀人生所有重要里程碑最合適的選擇。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

擁有「烈酒之王」、「瓶中世紀」美稱的路易十三，作為「時間的香氣」經典代言，是慶賀人生所有重要里程碑最合適的選擇。2021年西洋情人節，剛好落在農曆大年初三，在充滿喜氣的日子，最值得準備既保值又浪漫大器的禮物。

以路易十三作為禮物之所以充滿意義，在於其超越時間的價值與繁複工藝的累積，1200種生命之水最長達百年的調合陳釀，絕美細緻的香氣餘韻幽長。

路易十三誕生於1874年，其名字緣起於法國國王法蘭西斯．路易十三，正是他授權干邑並將其作為生命之水中的獨立分類，也由此被後人尊稱為「干邑保護神」。

每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的精湛技藝與悉心調配，嚴選最古老且最優質的生命之水釀造而成。如今，現任首席釀酒大師巴蒂斯特．盧瓦索（Baptiste Loiseau）悉心甄選出最優質的生命之水，並將其傳承給接班人，繼續路易十三的百年陳釀之旅。

路易十三100%只採用法國干邑地區最中心地帶大香檳區的頂級葡萄進行釀造，由多達1200種生命之水調配而成。其經典的水晶酒瓶皆由技藝精湛的水晶匠人人工吹製，並將工藝代代相傳。路易十三能帶來一場繽紛的嗅覺和味覺盛宴，散發著沒藥、蜂蜜、乾燥玫瑰、李子、金銀花、雪茄盒、皮革、無花果和百香果。 路易十三是一種芬芳，凝聚時間的芬芳。

而此世紀佳釀的酒瓶最早的原型是金屬質地，1874年品牌創立之時採用玻璃，1936年開始使用水晶打造，其精妙的花紋和神奇的魔力一直被延續到今天，鳶尾花紋飾鐫刻進水晶瓶深處，從裡到外皆象徵皇室的氣度和品味。水晶瓶身可以雋刻示愛密碼，成為獨一無二的珍貴紀念。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

水晶瓶身可以雋刻示愛密碼，成為獨一無二的珍貴紀念。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
水晶瓶身可以雋刻示愛密碼，成為獨一無二的珍貴紀念。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的精湛技藝與悉心調配。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的精湛技藝與悉心調配。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在人生旅途中，路易十三值得與最上心的人一起分享。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在人生旅途中，路易十三值得與最上心的人一起分享。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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