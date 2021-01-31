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炸雞山！吉豚屋首賣「1公斤日式唐揚雞」加贈豬排券

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
重達1公斤的「1公斤日式唐揚雞」，原價499元，特價399元。圖／吉豚屋提供
重達1公斤的「1公斤日式唐揚雞」，原價499元，特價399元。圖／吉豚屋提供

來自日本的連鎖豬排專門店「吉豚屋」（KATSUYA）為感謝台灣消費者的支持，自2月8日起，將與日本同步，首度於全台門市推出「1公斤日式唐揚雞」，一次就能吃到整整1公斤的超大份量，購買者還可獲得限量的豬排兌換御守卡。另外自2月1日起，還會推出吉福饗美味2人、3人套餐，並有消費滿額贈豬排兌換御守卡的優惠。

創業於1998年的吉豚屋，目前在全球設有超過400間店鋪，並且於2015年正式登台，目前在大台北地區設有8間門市。此次與日本同步推出的全新菜單「1公斤日式唐揚雞」，使用無骨雞腿排搭配獨家炸粉現炸上桌，帶有外酥內軟嫩的口感，並有高達1公斤的大份量，原價499元，特價399元，適合喜愛日式唐揚雞的民眾。凡使用UBEREATS外送1公斤日式唐揚雞（499元），即贈送豬排兌換御守卡，持御守卡至門市消費餐點滿209元，即可免費兌換腰內豬排1份（價值55元）。

在2月1日至2月28日期間，指定6間門市將推出吉福饗美味活動，以壽喜牛雞排鍋定食、海老腰內豬排丼等餐點，推出499元的雙人套餐（原價520元）、899元的3人套餐（原價912元）等不同方案，點套餐者可獲得豬排兌換御守卡。在2月1日至2月28日期間，針對誠品信義、京站店，單筆消費滿399元，也可獲贈豬排兌換御守卡。即日起至2月28日，參與粉絲團活動，還有機會獲得金豬吊飾、餐券等禮品。

吉豚屋限時推出499元的雙人套餐、899元的3人套餐等不同方案。圖／吉豚屋提供
吉豚屋限時推出499元的雙人套餐、899元的3人套餐等不同方案。圖／吉豚屋提供

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