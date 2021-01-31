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台東阿美族百年精緻「口簧琴」再現 令人驚豔
台東阿美族傳統樂器「口簧琴」，經由現代3D雕刻設計技術，創新研發成為極致的工藝精品。不僅能扯奏出美妙的旋律，更將百年歷史傳統竹片樂器，以精緻化的包裝傳承下去。國內知名設計師阿瑪亞‧賽斐格（Amaya.Sayfik）說，這是很大的挑戰，但他做到了。
阿瑪亞‧賽斐格說，他足足花了1年多的時間，思索怎麼把阿美族傳統樂器口簧琴，重新導入工藝精品，這和他過去設計的產品有很大的差別，尤其口簧琴除了要將其設計得更精緻外，還要能發出悅耳的聲音，好在有旮亙樂園團長少多宜協助，終於突破困難，完成實體作品。
這項阿美族傳統樂器「口簧琴」創新研發，是透過行政院原住民族委員會產業創新研發計畫辦理，由阿瑪亞‧賽斐格與旮亙樂園合作，將傳統樂器以現代技術來激發出嶄新工藝美學，並於昨天在東部海岸國家風景區管理處舉行全國首創發表會，旮亙樂園將新研發的口簧琴，扯奏多首曲目，讓現場民眾聽的動容。
少多宜表示，人們印象中口簧琴是泰雅族才有，事實上阿美族口簧琴已有超過百年歷史，並稱口黃琴為tiftif，是將小竹片削薄後，在中央挖穿細長的孔，然後鑲上銅簧片或竹片，利用線繩拉扯，就會發出聲響，每個響聲代表不同意含，早期族人聽其聲，就會明瞭所代表的意思，口簧琴扯奏意義深遠。
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