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防疫在家吃！如何輕鬆變出年夜飯 烹飪老師教這兩招

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
烹飪老師鄒碧玫說，善用事前作業和不同烹飪方式的分配，可以節省許多時間，也可以讓家庭主婦輕鬆的做出滿滿一桌的年夜菜。圖／鄒碧玫提供
烹飪老師鄒碧玫說，善用事前作業和不同烹飪方式的分配，可以節省許多時間，也可以讓家庭主婦輕鬆的做出滿滿一桌的年夜菜。圖／鄒碧玫提供

春節將屆，如何輕鬆、快速的做好一桌年夜飯，經常是家庭主婦所思考的。加上今年又逢有疫情，在家吃變得相形更為安全，烹飪老師鄒碧玫的廚藝教室裡最近擠滿了求教的家庭主婦。鄒碧玫教大家，善用事前作業和不同烹飪方式的分配，可以節省許多時間，也可以讓家庭主婦輕鬆的做出滿滿一桌的年夜菜。

56歲的鄒碧玫爸爸是山西人、媽媽的東勢客家人；因為當空軍飛官的先生經常喜歡帶同袍同家吃飯，她就憑著以往看媽媽做菜的印象，嘗試著做，經常一做就是一桌10多人份的菜。每年除夕到公婆家，因為婆婆吃素，還得葷素一次各做出10道菜來。漸漸地，手藝也傳出好口碑，並受聘為廚藝教室的烹飪老師，5年裡已教了近千位學生。

鄒碧玫說，例如滷菜類的可以事先準備，除夕當天像是滷牛踺只要切好備些佐料就是一道可口的冷盤，若是切大塊加上蔬菜大火煮一下，又是另一道紅燒的滷牛肉上桌。

另像是紅燒肉可以轉變為梅干扣肉，也可以變成是刈包，又另如事前做好了悶鴨，可以單吃，但加了高麗菜、菇類、丸子就變成一個火鍋，或是一個湯，若是搭上醉蝦、醉雞又變成拼盤。

她說，這些事前作業備好了，有的可以用電鍋，有的可以用蒸烤爐、烤箱，又或可以用兩層式的蒸籠，把這些菜的作業以不同的烹任方式同時進行，就可以省下許多時間。像是滷牛肉加入蔬菜用電鍋，悶鴨做湯可以用瓦斯爐，這時只要再炒兩個菜，很快一桌菜就可以上桌了。

菜色搭配上，則有主從之別，例如桌上有一個鍋或是一個菜色豐富的湯，旁邊再搭上其他的菜色，這樣配置的桌菜會更為加分。像是主菜是火鍋，其他肉、魚、蔬菜等配料都可以從超市買現成的，此時只要再切一些滷牛踺，醉雞、醉蝦和備好梅干扣肉，或再把事前已做好的魚配上醬汁，一桌豐盛的年夜飯就可以上桌了。

烹飪老師鄒碧玫（中）說，善用事前作業和不同烹飪方式的分配，可以節省許多時間，也可以讓家庭主婦輕鬆的做出滿滿一桌的年夜菜。圖／鄒碧玫提供
烹飪老師鄒碧玫（中）說，善用事前作業和不同烹飪方式的分配，可以節省許多時間，也可以讓家庭主婦輕鬆的做出滿滿一桌的年夜菜。圖／鄒碧玫提供
烹飪老師鄒碧玫說，善用事前作業和不同烹飪方式的分配，可以節省許多時間，也可以讓家庭主婦輕鬆的做出滿滿一桌的年夜菜。記者黃寅／攝影
烹飪老師鄒碧玫說，善用事前作業和不同烹飪方式的分配，可以節省許多時間，也可以讓家庭主婦輕鬆的做出滿滿一桌的年夜菜。記者黃寅／攝影

菜色 春節

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