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西洋情人節比翼雙飛 點睛品為愛加上翅膀

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K玫瑰金羽毛對戒，男戒17,200元，女戒12,400元。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K玫瑰金羽毛對戒，男戒17,200元，女戒12,400元。圖／點睛品提供

西洋情人節前夕，點睛品浪漫推出愛情密語（Love Décodé）系列。Love Décodé系列透過蘊藏在飾品中的文字、符號或圖案，含蓄表達情侶間的真摯甜蜜；新作以羅馬神話中愛神邱比特的翅膀為創作靈感，守護每對戀人的真摯情感，共有3款項鍊、一對耳環、以及兩款對戒。

Love Décodé愛情密語系列的項鍊，包括兩款白金、玫瑰金雙色設計的鑲鑽作品，皆以鏤空線條刻劃出栩栩如生且細膩精緻的翅膀造型。富有浪漫寓意的Love Décodé愛情密語18K白金玫瑰金鑽石愛心翅膀頸錬，鏤空翅膀下懸吊鑲滿閃爍圓鑽的18K白金鏤空心形吊墜，宛如邱比特的翅膀守護著戀人們純粹美好的愛情。另一款比翼雙飛鑽石頸錬，翅膀上緣鑲嵌鑽石。而一款18K玫瑰金天使之翼頸鍊，則與同設計的天使之翼耳環，以玫瑰金簡約線條勾勒出天使翅膀形狀，象徵戀人之間比翼雙飛的美好愛情。

本次的Love Décodé愛情密語系列兩款對戒，分別以18K玫瑰金與18K白金打造，翅膀上的羽毛則為主要的設計元素。兩款對戒的羽毛紋理深刻細膩，彷彿是真正的羽毛維妙維肖地在指間悠然飄逸，不論是作為情侶間重要時刻的甜蜜定情物，或是想作為結婚對戒，都很適合。

點睛品Love Décodé「愛情密語」18K玫瑰金天使之翼頸鍊，11,600元。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K玫瑰金天使之翼頸鍊，11,600元。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K白金玫瑰金鑽石愛心翅膀頸錬，16,800元。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K白金玫瑰金鑽石愛心翅膀頸錬，16,800元。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K玫瑰金天使之翼耳環，8,000元。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K玫瑰金天使之翼耳環，8,000元。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K白金玫瑰金比翼雙飛鑽石頸鍊，16,800元。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K白金玫瑰金比翼雙飛鑽石頸鍊，16,800元。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」為西洋情人節甜蜜加溫。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」為西洋情人節甜蜜加溫。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K白金羽毛對戒，男戒17,200元，女戒12,400元。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K白金羽毛對戒，男戒17,200元，女戒12,400元。圖／點睛品提供

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