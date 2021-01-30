聽新聞
test
0:00 / 0:00
Chloé新靴款穿了會長高幾公分？Irene Kim長腿好驚人
Chloé嶄新「爆款製造機」登場，名為Betty的防水短靴，有著簡約輪廓，成為網紅Kiwi李函、Irene Kim的長腿神器，外型相對帥氣的靴款，也成為秋冬裝的百搭鞋履。
Betty的防水短靴外型簡約，甫推出便成為搶手單品，方楦扁平鞋頭、刻意放大的拉鍊頭設計，都是潮流氣息濃厚的鞋身亮點；鞋底則搭配冰爪型防滑設計，展現洗鍊帥氣的風格。搭襯靴款最重要的就是拉長比例，Betty靴筒在小腿肚形成巧妙流暢線條，加上5公分高的鞋跟，有助於修飾腿部曲線，也特別適合小個子的亞洲女性。靴筒側邊及後緣的尼龍環上，印有品牌標誌，作為細節裝飾，防水PVC材質、輕盈橡膠鞋底，都讓穿著者有更舒適的體驗，可以做為雨鞋、出遊或上班的多種造型配備。
除了黑色素面款，春夏季也推出羊毛襪套款、雪靴款，而較為特別的灰白色款式則是之中最暢銷的款式；Irene Kim以中空裝搭配黑色防水短靴露出大長腿，身形瘦削但氣勢驚人；Kiwi則是和喵星人一起入鏡，曲起性感長腿，表現另一種酷帥品味。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言