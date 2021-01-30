Chloé新靴款穿了會長高幾公分？Irene Kim長腿好驚人

Chloé嶄新「爆款製造機」登場，名為Betty的防水短靴，有著簡約輪廓，成為網紅Kiwi李函、Irene Kim的長腿神器，外型相對帥氣的靴款，也成為秋冬裝的百搭鞋履。

Betty的防水短靴外型簡約，甫推出便成為搶手單品，方楦扁平鞋頭、刻意放大的拉鍊頭設計，都是潮流氣息濃厚的鞋身亮點；鞋底則搭配冰爪型防滑設計，展現洗鍊帥氣的風格。搭襯靴款最重要的就是拉長比例，Betty靴筒在小腿肚形成巧妙流暢線條，加上5公分高的鞋跟，有助於修飾腿部曲線，也特別適合小個子的亞洲女性。靴筒側邊及後緣的尼龍環上，印有品牌標誌，作為細節裝飾，防水PVC材質、輕盈橡膠鞋底，都讓穿著者有更舒適的體驗，可以做為雨鞋、出遊或上班的多種造型配備。