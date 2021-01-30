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Chloé新靴款穿了會長高幾公分？Irene Kim長腿好驚人

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
韓國時尚部落客Irene Kim穿著Chloé Betty黑色防水短靴17,200元。圖／取自IG
韓國時尚部落客Irene Kim穿著Chloé Betty黑色防水短靴17,200元。圖／取自IG

Chloé嶄新「爆款製造機」登場，名為Betty的防水短靴，有著簡約輪廓，成為網紅Kiwi李函、Irene Kim的長腿神器，外型相對帥氣的靴款，也成為秋冬裝的百搭鞋履。

Betty的防水短靴外型簡約，甫推出便成為搶手單品，方楦扁平鞋頭、刻意放大的拉鍊頭設計，都是潮流氣息濃厚的鞋身亮點；鞋底則搭配冰爪型防滑設計，展現洗鍊帥氣的風格。搭襯靴款最重要的就是拉長比例，Betty靴筒在小腿肚形成巧妙流暢線條，加上5公分高的鞋跟，有助於修飾腿部曲線，也特別適合小個子的亞洲女性。靴筒側邊及後緣的尼龍環上，印有品牌標誌，作為細節裝飾，防水PVC材質、輕盈橡膠鞋底，都讓穿著者有更舒適的體驗，可以做為雨鞋、出遊或上班的多種造型配備。

除了黑色素面款，春夏季也推出羊毛襪套款、雪靴款，而較為特別的灰白色款式則是之中最暢銷的款式；Irene Kim以中空裝搭配黑色防水短靴露出大長腿，身形瘦削但氣勢驚人；Kiwi則是和喵星人一起入鏡，曲起性感長腿，表現另一種酷帥品味。

Chloé Betty黑色防水羊毛襪套短靴，19,800元。圖／Chloé提供
Chloé Betty黑色防水羊毛襪套短靴，19,800元。圖／Chloé提供
韓國時尚部落客Irene Kim穿著Chloé Betty黑色防水短靴17,200元。圖／取自IG
韓國時尚部落客Irene Kim穿著Chloé Betty黑色防水短靴17,200元。圖／取自IG
Kiwi李函穿著Chloé Betty黑色防水短靴17,200元。圖／取自IG
Kiwi李函穿著Chloé Betty黑色防水短靴17,200元。圖／取自IG
Kiwi李函、韓國時尚部落客Irene Kim都詮釋Chloé Betty黑色防水短靴。圖／取自IG
Kiwi李函、韓國時尚部落客Irene Kim都詮釋Chloé Betty黑色防水短靴。圖／取自IG
韓國時尚部落客Irene Kim穿著Chloé Betty黑色防水短靴17,200元。圖／取自IG
韓國時尚部落客Irene Kim穿著Chloé Betty黑色防水短靴17,200元。圖／取自IG
Chloé Betty黑色防水雪靴，19,000元。圖／Chloé提供
Chloé Betty黑色防水雪靴，19,000元。圖／Chloé提供
Kiwi李函穿著Chloé Betty黑色防水短靴17,200元。圖／取自IG
Kiwi李函穿著Chloé Betty黑色防水短靴17,200元。圖／取自IG
Chloé Betty灰白色防水短靴，17,200元。圖／Chloé提供
Chloé Betty灰白色防水短靴，17,200元。圖／Chloé提供

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