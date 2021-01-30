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曾之喬詮釋FENDI包款過分「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
曾之喬詮釋白色Peekaboo ISeeU系列手袋。圖／取自IG
曾之喬詮釋白色Peekaboo ISeeU系列手袋。圖／取自IG

「聊姐」曾之喬的大笑姑婆風格有越演越烈的趨勢，不過粉絲都喜歡她的自然率真，近日她又放上笑到彎腰的照片，緊身上衣、高腰寬褲的剪裁卻意外箍出了非常壯觀的上圍，讓人不知道眼睛該看哪才好，而她手上拎的，是FENDI的經典包款Peekaboo，是寓意深遠希望讓人的視線也跟著躲貓貓嗎？

除了曲線畢露照，曾之喬也以另一套粉嫩清爽色系的造型搭襯Peekaboo ISeeU白色包款，這是2020早秋的全新款式，可燙印個人姓名縮寫，且可更換內袋皮革口袋、或可拆下來成為輕巧手拿包，因此稱之為ISeeU，為搶眼的細節設計。除了曾之喬之外，賈靜雯也詮釋過綠色款，並且還放了包款示意圖，呈現出內袋結構的部分；Jessica曾在書店演繹Peekaboo ISeeU手袋的氣質，而趙薇的紅色款，則符合年節喜氣的華麗富貴。

Peekaboo是「躲貓貓」之意，在2009春夏時裝發表首度亮相，極簡的梯形輪廓加上橫槓成為標誌設計，包款在打開時正面自然垂墜，看得到襯裡的異材質設計，就像一隻小貓在包款中探出頭來的意境，因此取名為Peekaboo，Silvia Venturini Fendi用以寓意每個女性在奢華的外表下，心中都像藏了一隻充滿好奇心又淘氣的小貓咪。

曾之喬、Jessica都在IG放上Peekaboo ISeeU的穿搭造型。圖／取自IG
曾之喬、Jessica都在IG放上Peekaboo ISeeU的穿搭造型。圖／取自IG
曾之喬以曲線畢露的身形演繹白色Peekaboo ISeeU系列手袋，讓人眼睛不知道該往哪兒看。圖／取自IG
曾之喬以曲線畢露的身形演繹白色Peekaboo ISeeU系列手袋，讓人眼睛不知道該往哪兒看。圖／取自IG
趙薇詮釋紅色款Peekaboo ISeeU手袋的貴氣與喜氣。圖／FENDI提供
趙薇詮釋紅色款Peekaboo ISeeU手袋的貴氣與喜氣。圖／FENDI提供
曾之喬以曲線畢露的身形演繹白色Peekaboo ISeeU系列手袋，讓人眼睛不知道該往哪兒看。圖／取自IG
曾之喬以曲線畢露的身形演繹白色Peekaboo ISeeU系列手袋，讓人眼睛不知道該往哪兒看。圖／取自IG
曾之喬以曲線畢露的身形演繹白色Peekaboo ISeeU系列手袋，讓人眼睛不知道該往哪兒看。圖／取自IG
曾之喬以曲線畢露的身形演繹白色Peekaboo ISeeU系列手袋，讓人眼睛不知道該往哪兒看。圖／取自IG
賈靜雯演繹綠色的Peekaboo ISeeU系列手袋。圖／取自IG
賈靜雯演繹綠色的Peekaboo ISeeU系列手袋。圖／取自IG
曾之喬詮釋白色Peekaboo ISeeU系列手袋。圖／取自IG
曾之喬詮釋白色Peekaboo ISeeU系列手袋。圖／取自IG
曾之喬以曲線畢露的身形演繹白色Peekaboo ISeeU系列手袋，讓人眼睛不知道該往哪兒看。圖／取自IG
曾之喬以曲線畢露的身形演繹白色Peekaboo ISeeU系列手袋，讓人眼睛不知道該往哪兒看。圖／取自IG
賈靜雯在IG貼了示意Peekaboo ISeeU手袋結構的圖片。圖／取自IG
賈靜雯在IG貼了示意Peekaboo ISeeU手袋結構的圖片。圖／取自IG
Jessica詮釋Peekaboo包款。圖／取自IG
Jessica詮釋Peekaboo包款。圖／取自IG
曾之喬詮釋白色Peekaboo ISeeU系列手袋。圖／取自IG
曾之喬詮釋白色Peekaboo ISeeU系列手袋。圖／取自IG

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