70年超長保固 + 再生表帶 沛納海潛水新表話題滿滿！

沛納海（PANERAI）與品牌好友、知名自由潛水冠軍Guillaume Néry在2019年結盟，並推出限量的聯名腕表，甚至推出由Guillaume Néry帶領消費者前往極地探險，話題十足。品牌近日再推出聯名的新款Luminor Marina Guillaume Néry潛水腕表，照例限量發行，除了新材質喊出超長70年保固，更搭配再生表帶，賦予新品環保綠能意義。

雖然因為疫情衝擊2020，沛納海卻在2020年線上表展喊出Luminor Marina系列PAM01117、PAM01118、PAM01119三款限量腕表的70年保養服務，史無前例、創造熱烈討論。這次新款聯名潛水腕表則將「橡膠化塗層」覆蓋在寶圈、表冠和護橋槓桿；同時由噴砂直接金屬鐳射燒結（DMLS）的44毫米鈦金屬表殼內則使用了P.9010自動上鍊機芯，防水性能達300米，再度於2021開春在收藏家心中投下一枚震撼彈。