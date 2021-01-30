聽新聞
test
0:00 / 0:00
70年超長保固 + 再生表帶 沛納海潛水新表話題滿滿！
沛納海（PANERAI）與品牌好友、知名自由潛水冠軍Guillaume Néry在2019年結盟，並推出限量的聯名腕表，甚至推出由Guillaume Néry帶領消費者前往極地探險，話題十足。品牌近日再推出聯名的新款Luminor Marina Guillaume Néry潛水腕表，照例限量發行，除了新材質喊出超長70年保固，更搭配再生表帶，賦予新品環保綠能意義。
雖然因為疫情衝擊2020，沛納海卻在2020年線上表展喊出Luminor Marina系列PAM01117、PAM01118、PAM01119三款限量腕表的70年保養服務，史無前例、創造熱烈討論。這次新款聯名潛水腕表則將「橡膠化塗層」覆蓋在寶圈、表冠和護橋槓桿；同時由噴砂直接金屬鐳射燒結（DMLS）的44毫米鈦金屬表殼內則使用了P.9010自動上鍊機芯，防水性能達300米，再度於2021開春在收藏家心中投下一枚震撼彈。
值得一提的是：表帶是由黑色再生PET樹脂織物製成、並配襯白色縫線；同時隨表再贈送一條白色橡膠表帶，並印有夜光 「Officine Panerai」標誌。全球限量70只、保固70年，足以傳家。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言