跟著「奇異博士」潛水去 積家鬧鈴表水下也宏亮

智慧型手機的問世，提供眾多便利的生活應用程式，從計算機、鬧鐘、指南針，無所不包。但在數百年前的18世紀，能透過機械發出聲音的「響鬧（alarm）」腕表，卻是當代的「高科技」發明。積家（Jaeger-LeCoultre）原本就持續推出結合響鬧功能與專業防水性能的Memovox腕表，昨日品牌更於官方instagram帳號貼出多張照片，是由品牌代言人、以電影「奇異博士」知名的演員Benedict Cumberbatch，在手中配戴上全新的Memovox腕表。

其實這個畫面出自先前兩造合作拍攝的短片「In A Breath」，Benedict Cumberbatch提到冥想和潛水是他長久進行的兩項運動，並在短片中刻畫了時間與呼吸，內在心靈與外界的連動。而他所配戴上的表款即是積家先前推出的Memovox專業潛水腕表，300米防水性能與899機芯具備宏亮、穩定的響鬧聲量，提醒配戴者，在水下所需留心的回返時間。