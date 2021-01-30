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跟著「奇異博士」潛水去 積家鬧鈴表水下也宏亮

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Cyrus的Klepcys Alarm響鬧腕表，具有模仿三問報時功能的音鎚與音簧機制，價格店洽。圖 / Cyrus提供。
Cyrus的Klepcys Alarm響鬧腕表，具有模仿三問報時功能的音鎚與音簧機制，價格店洽。圖 / Cyrus提供。

智慧型手機的問世，提供眾多便利的生活應用程式，從計算機、鬧鐘、指南針，無所不包。但在數百年前的18世紀，能透過機械發出聲音的「響鬧（alarm）」腕表，卻是當代的「高科技」發明。積家（Jaeger-LeCoultre）原本就持續推出結合響鬧功能與專業防水性能的Memovox腕表，昨日品牌更於官方instagram帳號貼出多張照片，是由品牌代言人、以電影「奇異博士」知名的演員Benedict Cumberbatch，在手中配戴上全新的Memovox腕表。

其實這個畫面出自先前兩造合作拍攝的短片「In A Breath」，Benedict Cumberbatch提到冥想和潛水是他長久進行的兩項運動，並在短片中刻畫了時間與呼吸，內在心靈與外界的連動。而他所配戴上的表款即是積家先前推出的Memovox專業潛水腕表，300米防水性能與899機芯具備宏亮、穩定的響鬧聲量，提醒配戴者，在水下所需留心的回返時間。

如果喜愛機械與聲音的結合，獨立製表品牌Cyrus也有一款Klepcys Alarm響鬧腕表，其機芯則具雙發條盒與72小時動力儲存，雙發條盒並將兩組動力獨立供應給時間與鬧鈴功能，同時半開放式的面盤可在可看到模仿報時問表的音鎚與音璜機制，動能全滿的情況下，可延續發出鬧鈴聲響達16秒鐘。表款再具備兩地時間和日夜顯示功能。嫌鬧鈴吵？七點鐘還有開、關顯示，靜音？提醒？自己設定。

略帶弧度的表殼，讓Cyrus腕表服貼於手腕。圖 / Cyrus提供。
略帶弧度的表殼，讓Cyrus腕表服貼於手腕。圖 / Cyrus提供。
積家昨日於instagram帳號貼出數張Benedict Cumberbatch的潛水畫面，大秀Memovox潛水腕表。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
積家昨日於instagram帳號貼出數張Benedict Cumberbatch的潛水畫面，大秀Memovox潛水腕表。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
兩點鐘方向表冠內側的橘色亮漆，提醒配戴者要將表款旋入、保護機芯。圖 / 翻攝自instagram。
兩點鐘方向表冠內側的橘色亮漆，提醒配戴者要將表款旋入、保護機芯。圖 / 翻攝自instagram。

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