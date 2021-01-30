聽新聞
test
0:00 / 0:00
孫芸芸「做工的人」造型帥爆 韓星孝敏跟著蹲下去 光希也拎COACH同款手袋
孫芸芸的個人IG堪稱時尚畫報，近日又添新作，她拎上COACH新款Beat馬鞍包，以煙燻棕色呈現，孫芸芸也穿了一身曠野風，在鐵絲網前來個長褲版的陷阱妹蹲式拍照，又美又有型簡直是「做工的人」美女版，展現芸芸蹲的帥氣；而木村光希（Kōki,）與韓國女星李多熙、孝敏都詮釋同包款，孝敏也和孫芸芸同樣拍了個蹲姿照，跟上率性風格。
在IG貼文「我真的很喜歡大地色的配件，就這樣隨性搭」的孫芸芸，以寬版格紋襯衫、丹寧褲，搭配Beat馬鞍包，粗獷有型；木村光希則是詮釋了黑色系款式，搭配Disney Mickey Mouse x Keith Haring毛毛外套，呈現青春無敵的可愛。Beat馬鞍包是2021春季最新款，來自執行創意總監Stuart Vevers所設計之Beat手袋的延伸，散發復古氣息。
品牌馬鞍手袋首見於1972年，以結構單純、線條流暢為特色；Beat手袋則在2020秋季推出，強調時髦風格，將這兩大手袋特色融合並重新詮釋，打造了全新Beat馬鞍包款，運用棒球手套鞣製皮革製成，如同奶油般的絲滑觸感為其特色，帶有煙燻色彩的復古格調，也相對耐久實搭。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言