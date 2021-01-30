孫芸芸「做工的人」造型帥爆 韓星孝敏跟著蹲下去 光希也拎COACH同款手袋

孫芸芸的個人IG堪稱時尚畫報，近日又添新作，她拎上COACH新款Beat馬鞍包，以煙燻棕色呈現，孫芸芸也穿了一身曠野風，在鐵絲網前來個長褲版的陷阱妹蹲式拍照，又美又有型簡直是「做工的人」美女版，展現芸芸蹲的帥氣；而木村光希（Kōki,）與韓國女星李多熙、孝敏都詮釋同包款，孝敏也和孫芸芸同樣拍了個蹲姿照，跟上率性風格。

在IG貼文「我真的很喜歡大地色的配件，就這樣隨性搭」的孫芸芸，以寬版格紋襯衫、丹寧褲，搭配Beat馬鞍包，粗獷有型；木村光希則是詮釋了黑色系款式，搭配Disney Mickey Mouse x Keith Haring毛毛外套，呈現青春無敵的可愛。Beat馬鞍包是2021春季最新款，來自執行創意總監Stuart Vevers所設計之Beat手袋的延伸，散發復古氣息。