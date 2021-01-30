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孫芸芸「做工的人」造型帥爆 韓星孝敏跟著蹲下去 光希也拎COACH同款手袋

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
孫芸芸、木村光希、孝敏都選搭COACH最新Beat馬鞍包款。圖／取自IG
孫芸芸、木村光希、孝敏都選搭COACH最新Beat馬鞍包款。圖／取自IG

孫芸芸的個人IG堪稱時尚畫報，近日又添新作，她拎上COACH新款Beat馬鞍包，以煙燻棕色呈現，孫芸芸也穿了一身曠野風，在鐵絲網前來個長褲版的陷阱妹蹲式拍照，又美又有型簡直是「做工的人」美女版，展現芸芸蹲的帥氣；而木村光希（Kōki,）與韓國女星李多熙、孝敏都詮釋同包款，孝敏也和孫芸芸同樣拍了個蹲姿照，跟上率性風格。

在IG貼文「我真的很喜歡大地色的配件，就這樣隨性搭」的孫芸芸，以寬版格紋襯衫、丹寧褲，搭配Beat馬鞍包，粗獷有型；木村光希則是詮釋了黑色系款式，搭配Disney Mickey Mouse x Keith Haring毛毛外套，呈現青春無敵的可愛。Beat馬鞍包是2021春季最新款，來自執行創意總監Stuart Vevers所設計之Beat手袋的延伸，散發復古氣息。

品牌馬鞍手袋首見於1972年，以結構單純、線條流暢為特色；Beat手袋則在2020秋季推出，強調時髦風格，將這兩大手袋特色融合並重新詮釋，打造了全新Beat馬鞍包款，運用棒球手套鞣製皮革製成，如同奶油般的絲滑觸感為其特色，帶有煙燻色彩的復古格調，也相對耐久實搭。

木村光希身穿Disney Mickey Mouse x Keith Haring Shearling外套92,800元、COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
木村光希身穿Disney Mickey Mouse x Keith Haring Shearling外套92,800元、COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
韓國女星李多熙詮釋COACH Beat馬鞍包。圖／取自IG
韓國女星李多熙詮釋COACH Beat馬鞍包。圖／取自IG
木村光希身穿Disney Mickey Mouse x Keith Haring Shearling外套92,800元、COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
木村光希身穿Disney Mickey Mouse x Keith Haring Shearling外套92,800元、COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
Beat馬鞍包，25,800元。圖／COACH提供
Beat馬鞍包，25,800元。圖／COACH提供
Beat馬鞍包，25,800元。圖／COACH提供
Beat馬鞍包，25,800元。圖／COACH提供
孫芸芸以大地色系作為造型主題，配襯COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
孫芸芸以大地色系作為造型主題，配襯COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
孫芸芸以大地色系作為造型主題，配襯COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
孫芸芸以大地色系作為造型主題，配襯COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
孝敏演繹COACH Beat馬鞍包。圖／取自IG
孝敏演繹COACH Beat馬鞍包。圖／取自IG
孝敏演繹COACH Beat馬鞍包。圖／取自IG
孝敏演繹COACH Beat馬鞍包。圖／取自IG
孫芸芸以大地色系作為造型主題，配襯COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
孫芸芸以大地色系作為造型主題，配襯COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
Beat馬鞍包，25,800元。圖／COACH提供
Beat馬鞍包，25,800元。圖／COACH提供

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