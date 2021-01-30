FENDI、BURBERRY情人節真的「粉」甜蜜 浪漫表心意

今年的情人節正好在新春期間的大年初三，為了這個甜甜蜜蜜的美好星期日，BURBERRY和FENDI都推出粉色的情人節系列單品，浪漫加乘，為愛人挑個粉嫩可愛的禮物。

FENDI 2021情人節濃情蜜意系列，男士款主打品牌經典黃色系單品，女生款則是各式各樣精緻的粉色手袋、奢華睡衣，包括最新推出、靈感源自品牌包裝袋的FENDI Packaging配件，迷你版的硬盒式皮革包款、實用抽繩軟袋，都有讓人眼睛一亮的獨特輪廓；帶有FENDI ROMA字樣的粉紅色Mon Trésor迷你水桶包，則是永不退流行的可愛圓筒提袋，拎去旅行、約會都有好心情；而Nano和Pico尺寸的Baguette，則是奢華更上層樓，點綴了串珠更加閃閃亮亮。