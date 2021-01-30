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FENDI、BURBERRY情人節真的「粉」甜蜜 浪漫表心意

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI ROMA Holiday絲質睡衣套裝，10萬元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Holiday絲質睡衣套裝，10萬元。圖／FENDI提供

今年的情人節正好在新春期間的大年初三，為了這個甜甜蜜蜜的美好星期日，BURBERRY和FENDI都推出粉色的情人節系列單品，浪漫加乘，為愛人挑個粉嫩可愛的禮物。

FENDI 2021情人節濃情蜜意系列，男士款主打品牌經典黃色系單品，女生款則是各式各樣精緻的粉色手袋、奢華睡衣，包括最新推出、靈感源自品牌包裝袋的FENDI Packaging配件，迷你版的硬盒式皮革包款、實用抽繩軟袋，都有讓人眼睛一亮的獨特輪廓；帶有FENDI ROMA字樣的粉紅色Mon Trésor迷你水桶包，則是永不退流行的可愛圓筒提袋，拎去旅行、約會都有好心情；而Nano和Pico尺寸的Baguette，則是奢華更上層樓，點綴了串珠更加閃閃亮亮。

BURBERRY的情人節珍愛獻禮部分商品推出了訂製服務，可以添加姓名首字母，做為暖心賀禮，形象圖即以滿滿的玫瑰花烘托浪漫氣氛，就像把愛捧在掌心一般，塗鴉字Love紅色圍巾、典藏包款，則是大膽直接的告白。此外，包括TB、Pocket和Olympia等經典手袋，都有情人節推薦款，而Lola絎縫包款則是有別致的裸粉玫瑰、裸膚玫瑰色彩，妝點表達愛意的時節。

BURBERRY標誌圖案帆布及皮革Louise包款，39,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY標誌圖案帆布及皮革Louise包款，39,900元。圖／BURBERRY提供
FENDI和BURBERRY在情人節都推出粉色系單品。圖／FENDI、BURBERRY提供
FENDI和BURBERRY在情人節都推出粉色系單品。圖／FENDI、BURBERRY提供
FENDI情人節系列包括FENDI Packaging系列配件以及帶有經典FF字樣的單品。圖／FENDI提供
FENDI情人節系列包括FENDI Packaging系列配件以及帶有經典FF字樣的單品。圖／FENDI提供
BURBERRY玫瑰印花環保帆布手機保護套附背帶，24,500元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY玫瑰印花環保帆布手機保護套附背帶，24,500元。圖／BURBERRY提供
FENDI串珠造型Pico Baguette，24,500元。圖／FENDI提供
FENDI串珠造型Pico Baguette，24,500元。圖／FENDI提供
FENDI情人節系列的Mon Trésor迷你水桶包精緻浪漫。圖／FENDI提供
FENDI情人節系列的Mon Trésor迷你水桶包精緻浪漫。圖／FENDI提供
FENDI鍊帶Mini Baguette，69,000元。圖／FENDI提供
FENDI鍊帶Mini Baguette，69,000元。圖／FENDI提供
BURBERRY麂皮與皮革Arthur運動鞋，27,500元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY麂皮與皮革Arthur運動鞋，27,500元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY迷你絎縫羔羊皮Lola包，41,500元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY迷你絎縫羔羊皮Lola包，41,500元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY迷你Love圖案毛巾布Lola包，42,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY迷你Love圖案毛巾布Lola包，42,900元。圖／BURBERRY提供

情人節 FENDI

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