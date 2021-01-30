聽新聞
test
0:00 / 0:00
FENDI、BURBERRY情人節真的「粉」甜蜜 浪漫表心意
今年的情人節正好在新春期間的大年初三，為了這個甜甜蜜蜜的美好星期日，BURBERRY和FENDI都推出粉色的情人節系列單品，浪漫加乘，為愛人挑個粉嫩可愛的禮物。
FENDI 2021情人節濃情蜜意系列，男士款主打品牌經典黃色系單品，女生款則是各式各樣精緻的粉色手袋、奢華睡衣，包括最新推出、靈感源自品牌包裝袋的FENDI Packaging配件，迷你版的硬盒式皮革包款、實用抽繩軟袋，都有讓人眼睛一亮的獨特輪廓；帶有FENDI ROMA字樣的粉紅色Mon Trésor迷你水桶包，則是永不退流行的可愛圓筒提袋，拎去旅行、約會都有好心情；而Nano和Pico尺寸的Baguette，則是奢華更上層樓，點綴了串珠更加閃閃亮亮。
BURBERRY的情人節珍愛獻禮部分商品推出了訂製服務，可以添加姓名首字母，做為暖心賀禮，形象圖即以滿滿的玫瑰花烘托浪漫氣氛，就像把愛捧在掌心一般，塗鴉字Love紅色圍巾、典藏包款，則是大膽直接的告白。此外，包括TB、Pocket和Olympia等經典手袋，都有情人節推薦款，而Lola絎縫包款則是有別致的裸粉玫瑰、裸膚玫瑰色彩，妝點表達愛意的時節。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言