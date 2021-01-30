快訊

指揮中心鬆口國內現有兩院內感染 擴大匡列候診區人員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑嘉嘉甜穿K-SWISS防潑水老爹鞋 網：「我也想要一雙」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
黑嘉嘉在instgaram曬出穿搭K-SWISS新款老爹鞋的美照。圖／K-SWISS提供
黑嘉嘉在instgaram曬出穿搭K-SWISS新款老爹鞋的美照。圖／K-SWISS提供

延續厚底鞋趨勢，K-SWISS推出全新HP329WP系列老爹鞋，還找來有「最美女棋士」封號的黑嘉嘉搶先演繹，形象照片曝光後，網友直呼「我也想要一雙」。今年春季，Jordan Brand也針對女性，打造全新MA2鞋款，滿足現代穿著及搭配需求的同時，將傳統與創新理念融入產品之中。

加厚鞋底的鞋款，由於能夠視覺增高、修飾腿部線條，深受女性消費者的喜愛與穿搭使用。看好這樣的市場，以及因應多變天氣，K-SWISS在春夏的HP329WP系列中，推出了新配色的老爹鞋，提供白色為主體的設計，更容易與不同造型混搭，還採用皮革製成鞋面，提供柔軟的高包覆性與簡易防潑水機能。鞋底採用獨家SHOCK SPRING防震系統，具備腳前掌和鞋後跟的減震保護，復古鞋型，厚底增高，讓雙腿線條顯得更加修長纖細。讓黑嘉嘉也忍不住在instgaram曬出上腳美照，更表示「這雙鞋真的超級防水，以後再也沒有因為下雨不去運動的理由了」。

黑嘉嘉在instgaram曬出穿搭K-SWISS新款老爹鞋的美照。圖／K-SWISS提供
黑嘉嘉在instgaram曬出穿搭K-SWISS新款老爹鞋的美照。圖／K-SWISS提供

同樣是復古鞋型，Jordan Brand設計團隊在Max 200鞋款的基礎上進行升級改造，針對每個細節都做出調整，打造出全新的MA2系列。Jordan Brand選用多種舒適的鞋面材質，透過不同設計搭配，加上後掌所搭載的Max Air 200氣墊為MA2鞋提供舒適穿著感受，可適用於全天候不同場合。鞋後跟與鞋舌的加長設計、以及後跟飾片的設置，提供足夠的便捷性，更輕鬆、便利地完成穿脫。首發兩款配色中，Future Beginnings鞋面選擇清新的米白色，並在後跟處以粉橘色點綴；而 Still Loading配色則運用黃藍撞色設計，展現出俐落的運動感。

Jordan MA2 Future Beginnings鞋。圖／Nike提供
Jordan MA2 Future Beginnings鞋。圖／Nike提供

K-SWISS HS329WP系列休閒鞋。圖／K-SWISS提供
K-SWISS HS329WP系列休閒鞋。圖／K-SWISS提供

K-SWISS HS329WP系列休閒鞋。圖／K-SWISS提供
K-SWISS HS329WP系列休閒鞋。圖／K-SWISS提供

Jordan MA2 Still Loading鞋。圖／Nike提供
Jordan MA2 Still Loading鞋。圖／Nike提供

黑嘉嘉 K-SWISS

延伸閱讀

台南隊要錢有一套！ 再向教育部爭取到1億5千萬補助

女警甜笑擋雨樣貌神似黑嘉嘉 全場暴動：願意為了妳被逮

下棋引共鳴！圍棋美少女俞俐均暖心推薦「高校棋蹟」

圍棋女神黑嘉嘉真人現身 前男友激動下一秒痛心疾首

相關新聞

FENDI、BURBERRY情人節真的「粉」甜蜜 浪漫表心意

今年的情人節正好在新春期間的大年初三，為了這個甜甜蜜蜜的美好星期日，BURBERRY和FENDI都推出粉色的情人節系列單...

黑嘉嘉甜穿K-SWISS防潑水老爹鞋 網：「我也想要一雙」

延續厚底鞋趨勢，K-SWISS推出全新HP329WP系列老爹鞋，還找來有「最美女棋士」封號的黑嘉嘉搶先演繹，形象照片曝光...

安全糾察隊！5大汽座眉角爸媽們一次也不能做錯

對於新手爸媽來說，事前的準備工作也往往讓人傷透腦筋，尤其是開車出門不可或缺的汽車安全座椅，從法規、乘坐方向、適用年齡等，挑選上有非常多需要注意的層面，稍不注意不僅可能花冤枉錢，還讓家中寶寶陷於危險當中卻不自知。

錢花得巧更快樂！把握「3大女性購物節」讓你爆買一波不手軟

隨著消費者越來越會精打細算，品牌、電商也開始祭出「瘋狂下殺」的購物節，更瞄準商機龐大的「她經濟」，推出女性購物節，除了超低折扣、滿額折抵等優惠，還有消費就抽汽車、黃金的活動，讓你花錢花得巧，爆買一頓不手軟

上班族、露營必備抗寒神物！十大潮流保溫杯品牌盤點

在日本風靡的膳魔師，是第一個將玻璃內膽真空保溫瓶商品化的廠商，旗下的保溫產品質量自然不在話下。旗下推出的馬卡龍色系保溫瓶，顏色繽紛可愛，耐用又有優質保溫效果，成為不少人送禮自用的選項，另外與迪士尼聯名的推出的米奇悶燒罐，跟奇奇蒂蒂、小飛象保溫瓶也擄獲眾多少女心

好潮！台插畫家作品躍上G-Shock 限量透明表2月開搶

喜歡非主流音樂和潮流的人，對於台灣插畫家周建安（CA CHOU）應該不會感到陌生。而Casio旗下G-Shock Ta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。