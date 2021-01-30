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黑嘉嘉甜穿K-SWISS防潑水老爹鞋 網：「我也想要一雙」
延續厚底鞋趨勢，K-SWISS推出全新HP329WP系列老爹鞋，還找來有「最美女棋士」封號的黑嘉嘉搶先演繹，形象照片曝光後，網友直呼「我也想要一雙」。今年春季，Jordan Brand也針對女性，打造全新MA2鞋款，滿足現代穿著及搭配需求的同時，將傳統與創新理念融入產品之中。
加厚鞋底的鞋款，由於能夠視覺增高、修飾腿部線條，深受女性消費者的喜愛與穿搭使用。看好這樣的市場，以及因應多變天氣，K-SWISS在春夏的HP329WP系列中，推出了新配色的老爹鞋，提供白色為主體的設計，更容易與不同造型混搭，還採用皮革製成鞋面，提供柔軟的高包覆性與簡易防潑水機能。鞋底採用獨家SHOCK SPRING防震系統，具備腳前掌和鞋後跟的減震保護，復古鞋型，厚底增高，讓雙腿線條顯得更加修長纖細。讓黑嘉嘉也忍不住在instgaram曬出上腳美照，更表示「這雙鞋真的超級防水，以後再也沒有因為下雨不去運動的理由了」。
同樣是復古鞋型，Jordan Brand設計團隊在Max 200鞋款的基礎上進行升級改造，針對每個細節都做出調整，打造出全新的MA2系列。Jordan Brand選用多種舒適的鞋面材質，透過不同設計搭配，加上後掌所搭載的Max Air 200氣墊為MA2鞋提供舒適穿著感受，可適用於全天候不同場合。鞋後跟與鞋舌的加長設計、以及後跟飾片的設置，提供足夠的便捷性，更輕鬆、便利地完成穿脫。首發兩款配色中，Future Beginnings鞋面選擇清新的米白色，並在後跟處以粉橘色點綴；而 Still Loading配色則運用黃藍撞色設計，展現出俐落的運動感。
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