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好潮！台插畫家作品躍上G-Shock 限量透明表2月開搶
喜歡非主流音樂和潮流的人，對於台灣插畫家周建安（CA CHOU）應該不會感到陌生。而Casio旗下G-Shock Taipei Store為了慶祝成立6周年，與其合作除了在店內展示多幅大受好評的插畫作品外，還推出了限量66只的聯名表款，絕對是品牌鐵粉必收藏。
從即日起至3月31日止，G-Shock Taipei Store的店裝皆以周建安的畫作為主題，更在其地下一樓空間中，舉辦個人迷你展覽。周建安受到日本動漫影響，擅長複雜線條刻劃與大膽用色，還曾為台灣嘻哈會社「顏社」繪製巡迴海報，功力不俗。此次受邀與G-Shock合作，他認為手表的年輕世代的溝通或交流的工具，所以在搭配造型時，就能夠傳遞資訊。因此，在他過去的作品中，手表都是畫中不可缺少的單品，與G-Shock的聯名表款，也是從相似的概念來出發設計，特別的是，不同於過去的跨界合作，周建安是從表盒開始創作，再延伸至腕表上。
因此，表盒上可以見到周建安利用了我們熟悉的地景如台北101大樓來創作，透過六個不同的圖片來串連起他要表達的訊息，這也是為G-Shcok Taipei Store而推出的全新創作。聯名表採用了經典的DW-5600系列為主體，搭配了透明表身、表帶，更讓特別繪製其上的機械手臂顯得更為立體。G-Shock x CA CHOU聯名六周年DW-5600SKGT6腕表，預計2月開賣，限量66只。
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