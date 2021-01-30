時間逸品 高珀富斯推Balancier Contemporain紅金腕表

真正經典的設計，總是有讓人再三回味之處。就像同一個包包、同一款皮鞋、或是同一台跑車，換上新的顏色、小改款不同的細節，總讓人覺得：實在太美了，這個也想帶回家，一如時間的收藏級逸品：高珀富斯（Greubel Forsey）的Balancier Contemporain腕表、紅金款。

初代Balancier Contemporain擺輪腕表曾在2019年推出，使用白金表殼，也是品牌不多見、不具備複雜功能如30°雙體陀飛輪、恆定動力裝置、大小自鳴三問的小三針款，但這無損於表款超乎水準之上的精緻度與細節打磨拋光修飾。39毫米的表殼有別於過往尺寸、偏小，但半開放式的表面，呈現層層堆疊的建築立體氣勢。

面盤右上角偏心的時間顯示，中央再呈現鏤空的狀態，讓人一窺底部的發條盒與齒輪，逆時針欣賞，11點鐘方向的72小時動力儲存，以細長的藍鋼指針指示；來到九點鐘方向有著來到九點鐘方向有著小巧、同樣藍鋼指針的小秒針，最後來到六點鐘方向，則是加大、視覺重頭戲的Balancier Contemporain擺輪。整個面盤上呈現三個不同水平面的「段差」，無論是水平或垂直，時而以磨砂、時而鏡面打磨，質地交錯對比。