山系生活就靠它！波爾表Roadmaster腕表夜間讀時不求人

山系生活當道，野營、郊山縱走，成為現代人熱愛的假日休閒提案之一。但野外不比城市，如何在低光源、夜間依然辨視方向？波爾表（Ball Watch）與世界知名探險家、攝影大師Paul Zizka合作，推出一只Roadmaster StarLight Ceramic腕表，陶瓷表圈具超級夜光塗層（Super LumiNova），加上200米防水性能，成為戶外生活的信賴伴手。

BALL Watch品牌友人Paul Zizka除了是探險家、更是知名攝影愛好者；他善於在黑暗中捕捉光影之美，從高山、冰川極地、荒蕪沙丘，處處在他的鏡頭下為世人所知、所欣賞，而全新Roadmaster StarLight Ceramic正為了伴隨Paul Zizka捕捉世界之美而製。精鋼表殼、43毫米的面盤中，12個阿拉伯數字時標皆以品牌著名的自體發光燈管製造，同時耐刮的陶瓷表圈再具有夜光塗料，能在低光源環境中清楚辨讀。