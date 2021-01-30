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用餐送住宿？台北花園一泊二食、搭配專案「2千有找」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北花園大酒店的「花園柑仔舖」。圖／天成飯店集團提供
台北花園大酒店的「花園柑仔舖」。圖／天成飯店集團提供

寒假進入旅遊旺季，台北花園大酒店即日起至2021年3月31日推出「一泊二食 超牛 ! 住房專案」，平日(周一至周五)每晚2,888元起，假日(周六至周日)每晚3,188元起，依入住房型人數贈送饗聚廚房自助式早餐及自助式晚餐，平日入住晚餐再升級加贈饗聚廚房現切牛排主餐，假日入住加贈饗聚廚房晚餐享現切牛排無限量供應。

此外，2021年3月7日前搭配「台北加碼GO」補助專案，每房每晚再折1,000元，雙人同行每人千元不到，即可入住星級飯店享用自助百匯，換算每人餐飲價值高達1,374元，等同用餐送住宿。

台北花園大酒店為台北西區的頂級商務觀光飯店，緊鄰西門及艋舺商圈，擁有241間挑高舒適的客房及多元化餐飲服務，購物便利，也適合來趟城市輕旅行。除專案內容外，房客獨家限定可免費享用自助零食區「花園柑仔舖」，以懷舊復古設計，復刻80年代台灣古早味零食，口笛糖、梅子棒棒糖、鑽戒糖、麵茶粉等近50款懷舊零食。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，此次台北花園大酒店推出超值的「一泊二食 超牛 ! 住房專案」，搭配台北加碼GO補助，平日每人不到一張小朋友即可入住，冀望在國旅升溫期間開拓更多客源，力拚拉升北部觀光飯店住房率，預估可提升整體業績1至2成。

台北花園大酒店推出一泊二食住房專案。圖／天成飯店集團提供
台北花園大酒店推出一泊二食住房專案。圖／天成飯店集團提供
饗聚廚房現切牛排。圖／天成飯店集團提供
饗聚廚房現切牛排。圖／天成飯店集團提供
饗聚廚房有豐盛的餐飲選擇。圖／天成飯店集團提供
饗聚廚房有豐盛的餐飲選擇。圖／天成飯店集團提供

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