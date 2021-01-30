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情人「用餐送住房」！西華飯店浪漫兼顧CP值

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
16盎司美國頂級帶骨紐約客牛排。圖／台北西華飯店提供
16盎司美國頂級帶骨紐約客牛排。圖／台北西華飯店提供

迎接西洋情人節，西華飯店TOSCANA義大利餐廳推出「用餐送住房」的優惠活動。2月14日情人節當天，於TOSCANA享用情人節雙人饗宴，就送情人節當晚西華住房一晚，以及香醇紅酒一瓶，價格7,755元，浪漫兼顧CP值，相當划算

TOSCANA義大利餐廳情人節限定饗宴菜色豐美，主菜可選12盎司美國頂級肋眼牛排，或爐烤波士頓龍蝦半隻及海港鮮魚，或可兩人共享一份16盎司美國頂級帶骨紐約客牛排，搭配嫩煎北海道干貝或香煎鴨肝或義大利帕瑪火腿沙拉，以及義式燉海鮮湯或經典洋蔥湯，另有甜點、搭配咖啡或茶。

享用美好大餐，當晚可直接入住西華。相關資訊可洽：02-2718-1188轉TOSCANA義大利餐廳。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

TOSCANA情人節限定饗宴。圖／台北西華飯店提供
TOSCANA情人節限定饗宴。圖／台北西華飯店提供

義大利 情人節 甜點

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