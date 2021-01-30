聽新聞
test
0:00 / 0:00
情人「用餐送住房」！西華飯店浪漫兼顧CP值
迎接西洋情人節，西華飯店TOSCANA義大利餐廳推出「用餐送住房」的優惠活動。2月14日情人節當天，於TOSCANA享用情人節雙人饗宴，就送情人節當晚西華住房一晚，以及香醇紅酒一瓶，價格7,755元，浪漫兼顧CP值，相當划算
TOSCANA義大利餐廳情人節限定饗宴菜色豐美，主菜可選12盎司美國頂級肋眼牛排，或爐烤波士頓龍蝦半隻及海港鮮魚，或可兩人共享一份16盎司美國頂級帶骨紐約客牛排，搭配嫩煎北海道干貝或香煎鴨肝或義大利帕瑪火腿沙拉，以及義式燉海鮮湯或經典洋蔥湯，另有甜點、搭配咖啡或茶。
享用美好大餐，當晚可直接入住西華。相關資訊可洽：02-2718-1188轉TOSCANA義大利餐廳。
【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言